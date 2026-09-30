Piano Casa, l’assessore Scajola: “Fondamentale la forte collaborazione tra governo, Regioni e territori”

Liguria. L’assessore regionale all’Edilizia residenziale pubblica e alle Politiche abitative Marco Scajola, in qualità di coordinatore della Commissione Edilizia e Politiche abitative, ha partecipato oggi, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni alla tavola rotonda “Secondo Pilastro del Piano Casa del governo“, svoltasi a Roma presso la sede di Comin & Partners. All’incontro hanno preso parte il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano.

Al centro dei lavori il funzionamento operativo del Piano Casa e il ruolo delle istituzioni nell’attuazione delle misure finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e alla creazione di nuove opportunità abitative. Tra gli strumenti previsti rientra il Fondo Housing Coesione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2026.

“Il tema della casa richiede una forte collaborazione tra governo, Regioni e territori − spiega Scajola − è importante che il Piano Casa possa tradursi in interventi concreti e che le Regioni possano contribuire alla sua attuazione mettendo a disposizione competenze, patrimonio e risorse. Come Conferenza delle Regioni abbiamo fatto molto in questi anni, dimostrando sempre unione d’intenti e collaborazione nell’interesse primario dei cittadini”.

“Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta abitativa e valorizzare il patrimonio pubblico esistente. Certamente confronti di alto livello, come quello svoltosi oggi a Roma, sono utili per approfondire il Piano studiato dal governo e sfruttarne al meglio le possibilità”.