Peste suina, nuovo caso nel savonese: positività a Piana Crixia

Liguria. Ancora un caso di peste suina registrato nel savonese, questa volta a Piana Crixia, in Val Bormida, comune nel quale si sono avuti 21 casi in tutto: questo l’ultimo bollettino emesso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Quello di Piana Crixia è, inoltre, l’unico caso del territorio ligure, secondo il nuovo aggiornamento dei dati sull’epidemia. Il totale in regione sale a 1.383 casi.

In Piemonte è stata osservata una nuova positività, in provincia di Cuneo a Saliceto (nove casi totali). Il totale in regione cresce a 834 positivi, mentre il complessivo sale a 2.217 casi.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane fermo a quota 206.