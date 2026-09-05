Pestaggio a colpi di cartello stradale al 19enne Matteo: sospesa per 10 giorni licenza a chiosco-bar di Andora, dove era iniziata la lite

Andora. È stata disposta – ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – la sospensione della licenza per la durata di 10 giorni nei confronti di un locale situato nel lungomare di Andora, notificato nella giornata di ieri (4 settembre), dai carabinieri della Stazione di Andora.

Si tratta del chiosco-bar Malibù. E il provvedimento trae origine da un grave episodio verificatosi alcuni giorni fa, quando, nel corso di una serata, un gruppo di giovani (tutti minorenni) ha aggredito un ragazzo, Matteo di 19 anni, colpendolo alla testa con un cartello stradale, utilizzato come oggetto contundente, e provocandogli lesioni che hanno reso necessario il suo ricovero in ospedale.

Gli accertamenti svolti dal Comando Stazione carabinieri di Andora e le successive testimonianze raccolte hanno evidenziato, in relazione all’episodio, criticità nella gestione della situazione da parte del personale addetto al pubblico esercizio, che non avrebbe provveduto a contattare tempestivamente le Forze dell’Ordine nonostante il concreto rischio che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Le successive verifiche effettuate dai militari hanno inoltre consentito di accertare ulteriori criticità con riferimento alla gestione della sicurezza all’interno del locale, dove è stata riscontrata la presenza di personale impiegato con funzioni di controllo e sicurezza (i cosiddetti “buttafuori”) privo dei requisiti e delle previste autorizzazioni per lo svolgimento di tale attività, in violazione della normativa vigente.

Sulla base degli elementi emersi, il Questore ha quindi emesso il decreto di sospensione della licenza, “misura che ha finalità esclusivamente preventiva e mira a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, prescindendo dall’accertamento di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori”.

Gli approfonditi accertamenti svolti dai carabinieri della Stazione di Andora, avviati a seguito dell’aggressione e proseguiti attraverso le verifiche sulla gestione dell’esercizio, hanno consentito di far emergere un quadro di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza.

L’attività di controllo e prevenzione della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia prosegue costantemente sul territorio, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e agli esercizi pubblici maggiormente frequentati, soprattutto durante la stagione estiva.