Pertini, 130 anni dalla nascita. Arboscello: “Un esempio per le istituzioni e come uomo”

Liguria. “Oggi è stato per me un grande onore e una grande emozione partecipare alle celebrazioni per il centotrentesimo anniversario della nascita del nostro compianto Presidente della Repubblica Sandro Pertini”. Così Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria, che questa mattina ha preso parte alla deposizione dei fiori sulla tomba del Presidente, insieme alle scolaresche del territorio.

“Ricordiamo in primis un grande uomo, prima ancora che un grande Presidente della Repubblica — prosegue Arboscello —. Con il suo impegno, prima da partigiano antifascista e poi da Capo dello Stato, Pertini ha interpretato al meglio i valori dell’attaccamento alle persone, al proprio Paese e soprattutto alle istituzioni, con un’integrità morale e una fermezza che restano ineguagliate”.

“La presenza dei ragazzi e delle ragazze accanto alla sua tomba è il segno più bello di questa giornata: la sua figura parla ancora alle nuove generazioni. Ma parla soprattutto a chi, come noi, ricopre un ruolo istituzionale. Pertini ci ricorda che le istituzioni si servono, non ci si serve delle istituzioni”.

“In un tempo complesso come quello che viviamo — conclude Arboscello — la figura del Presidente della Repubblica resta un punto di riferimento e un presidio di unità per il Paese: Sandro Pertini ieri, Sergio Mattarella oggi. È da questa lezione di serietà, di coerenza e di amore per la Costituzione che dobbiamo continuare a imparare”.