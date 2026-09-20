Patto per il Nord a Finale Ligure: “C’è voglia di Nord. Sicurezza, immigrazione e viabilità tra le priorità”

Finale Ligure. Questa mattina, nell’ambito della “Gazebata Federale” promossa da Patto per il Nord, il movimento è sceso in piazza a Finale Ligure con un banchetto per incontrare cittadini e raccogliere segnalazioni e problematiche del territorio.

“Abbiamo avuto riscontri positivi, c’è voglia di Nord”, spiegano da Patto per il Nord della provincia di Savona, tracciando un bilancio dell’iniziativa.

Tra gli argomenti maggiormente affrontati durante la mattinata ci sono stati la sicurezza, l’immigrazione e, soprattutto, i problemi legati alla viabilità che interessano direttamente il territorio savonese.

“È stato un fine settimana difficile in tal senso”, sottolineano dal movimento. Nel corso del banchetto non sono mancate le segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno chiesto a Patto per il Nord di farsi portavoce dei disagi vissuti quotidianamente.

“A chi ci ha chiesto di rappresentare i loro disagi abbiamo risposto che Patto per il Nord lo farà convintamente”, affermano. L’obiettivo dichiarato dal movimento è quello di proporsi come un vero e proprio “sindacato del Nord”, portando all’attenzione delle istituzioni le problematiche del territorio e avanzando, allo stesso tempo, proposte concrete per affrontarle.

“Intendiamo farlo ogni giorno, mettendo in risalto quello che non funziona e, soprattutto, proponendo soluzioni per risolvere le problematiche”, concludono da Patto per il Nord della provincia di Savona”, concludono.