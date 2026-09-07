Pattinaggio artistico, medaglia d’argento ai campionati europei per Nicolò Desogus

Ponte di Legno. Nicolò Desogus ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati europei di pattinaggio artistico in line categoria Senior.
Uno splendido traguardo per Nicolò e per la società Gruppo Pattinatori Savonesi, raggiunto ai campionati europei che si sono svolti a Ponte di Legno, in LOmbardia.
Il giovane atleta di Murialdo, 19enne, pratica la specialità in line da meno di un anno, guidato dal tecnico Gabriele Severini. Ha conquistato questa medaglia ottenendo un eccellente punteggio di 131.73 e portando i colori azzurri sul secondo gradino del podio continentale.
“Questo risultato – dice l’allenatore – è il frutto di un talento naturale unito a un impegno e disciplina quotidiani. Questo traguardo premia i sacrifici di Nicolò, l’attento e minuzioso lavoro del suo allenatore Gabriele Severini ed il supporto costante della sua società, l’Asd Gruppo Pattinatori Savonesi”.
Nicolò Desogus con la medaglia conquistata