“Partecipazione e territorio”: il 28 settembre a Villa Maria la giornata di studio promossa dal Comune di Quiliano

Quiliano. Lunedì 28 settembre 2026 in Villa Maria una giornata di studio promossa dal Comune di Quiliano, Dialoghi d’Arte e Avanzi – Sostenibilità per Azioni.

Come possono cittadini, amministrazioni e realtà del territorio collaborare nella trasformazione e nella cura dei luoghi? E quali strumenti possono favorire una partecipazione concreta e capace di tradursi in progetti e azioni per le comunità?

Sono le domande al centro della giornata di studio “Partecipazione e territorio”, in programma lunedì 28 settembre 2026, dalle ore 17.00 alle 19.30, presso Villa Maria a Quiliano, promossa dal Comune di Quiliano, Dialoghi d’Arte e Avanzi – Sostenibilità per Azioni.

L’iniziativa nasce dall’esperienza sviluppata dal Comune di Quiliano nell’ambito del percorso “Progettare Cultura per il Territorio”, promosso da Dialoghi d’Arte, che ha portato l’Amministrazione a lavorare sul progetto del Parco di San Pietro in Carpignano attraverso un percorso di formazione e di progettazione partecipata.

Un’esperienza che ha permesso ai tecnici comunali di acquisire nuove competenze e di sperimentare modalità di lavoro capaci di coinvolgere direttamente il territorio e che oggi diventa l’occasione per aprire una riflessione più ampia sul rapporto tra amministrazioni, cittadini, associazioni, istituzioni e professionisti nella progettazione e nella trasformazione dei luoghi.

L’obiettivo della giornata è infatti quello di promuovere una vera e propria cultura della partecipazione, andando oltre il racconto del singolo progetto per interrogarsi sulle condizioni che rendono possibile una partecipazione effettiva: quali strumenti sono necessari, come si costruisce un percorso condiviso, quale ruolo possono assumere le comunità e come possono cambiare, di conseguenza, le modalità di progettazione e di amministrazione del territorio.

Ad aprire e coordinare i lavori sarà il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta. Seguirà l’intervento del geom. Alessandro Giaccardi, Responsabile del Servizio Urbanistica/Patrimonio del Comune di Quiliano, dedicato all’evoluzione del Parco di San Pietro nel tempo.

Elena Donaggio di Avanzi – Sostenibilità per Azioni approfondirà il valore della partecipazione nei processi territoriali, mettendo l’esperienza quilianese in relazione con altre esperienze e pratiche.

Il punto di vista della comunità sarà affidato a Massimo Becco, rappresentante del gruppo informale Amici del Parco di San Pietro, che racconterà il ruolo di chi vive quotidianamente il territorio e ha scelto di attivarsi per la cura e la valorizzazione del parco.

Interverrà quindi Tiziana Bruzzone, Vicesindaco e Assessore del Comune di Quiliano, per illustrare il nuovo percorso intrapreso dall’Amministrazione sul Parco di San Pietro.

Gloria Bovio di Dialoghi d’Arte presenterà l’esperienza di “Progettare Cultura per il Territorio”, progetto dedicato alla costruzione di nuove competenze e pratiche per la progettazione culturale partecipata, collegando il caso di Quiliano alle esperienze sviluppate insieme ad amministrazioni, istituzioni culturali e territori.

A concludere gli interventi sarà Andrea Canziani della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, che affronterà il tema della trasformazione dei luoghi e del rapporto tra patrimonio, cambiamento e comunità.

La giornata si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, moderato dal Sindaco Nicola Isetta, pensato come momento di confronto tra le diverse esperienze e di approfondimento sulle possibili forme di collaborazione tra amministrazioni e comunità.

PROGRAMMA:

17.00 – Accoglienza e visita agli spazi di Villa Maria

17.30 – Nicola Isetta, Sindaco del Comune di Quiliano

Saluti e introduzione dell’Amministrazione di Quiliano – Il Parco di San Pietro

17.40 – Alessandro Giaccardi, Responsabile del Servizio Urbanistica/Patrimonio del Comune di Quiliano

Il Parco di San Pietro in Carpignano: la sua evoluzione nel tempo

17.45 – Elena Donaggio, Avanzi – Sostenibilità per Azioni

Il Parco di San Pietro. Perché è importante discutere di partecipazione

18.00 – Massimo Becco, rappresentante del gruppo informale Amici del Parco di San Pietro

Un parco di tutti

18.10 – Tiziana Bruzzone, Vice Sindaco e Assessore del Comune di Quiliano

Il Parco: un nuovo percorso

18.15 – Gloria Bovio, Dialoghi d’Arte

Progettare Cultura per il Territorio

18.30 – Andrea Canziani, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria

Interpretare la trasformazione dei luoghi

19.00 – Dibattito e confronto con il pubblico

Moderatore: Nicola Isetta, Sindaco del Comune di Quiliano

19.30 – Conclusione dei lavori