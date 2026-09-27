Parco di via Accame a Tovo, alcuni residenti: “Schiamazzi e degrado. Situazione invivibile”

Tovo San Giacomo. “La situazione è diventata semplicemente invivibile”. Così alcuni residenti di via Accame, a Tovo San Giacomo, denunciano episodi di “schiamazzi e atti di inciviltà” attorno al parchetto pubblico comunale “Lord Baden-Powell”.

Il copione, stando alle segnalazioni raccolte da IVG tra i residenti di un palazzo vicino al parco, si ripeterebbe quasi quotidianamente: “È tutta l’estate che, di notte, entrano nel parco ragazzi con cani, urlando, fumando e bevendo birre, e infatti di giorno nel parco si ritrovano i residui”, raccontano.

Una situazione che non si limiterebbe agli spazi del parco giochi: “La via privata adiacente viene regolarmente presa di mira, con auto scambiate per bagni all’aperto e rifiuti abbandonati ovunque”, aggiungono i residenti.

I condomini, quindi, hanno chiesto all’amministratrice del palazzo di formalizzare la protesta. Lo scorso 18 agosto è stata inviata una PEC ufficiale al Comune di Tovo San Giacomo e alla polizia locale: “Non abbiamo mai ricevuto risposta”, sottolineano ancora i residenti.

I condomini avrebbero provato a chiamare i carabinieri più volte: “Ovviamente le forze dell’ordine, giustamente impegnate in situazioni più importanti, non sono sempre riuscite ad intervenire. Ma il problema per noi resta”, concludono.

Sulla vicenda interviene direttamente il sindaco Alessandro Oddo, raggiunto da IVG per un commento: “Comprendo perfettamente il disagio espresso dai residenti – dichiara il primo cittadino -. Abbiamo già chiesto ai carabinieri di intensificare e monitorare con attenzione la situazione sul territorio. Nello stesso tempo, verificheremo insieme all’ufficio tecnico la possibilità di adottare soluzioni più drastiche, come la chiusura del parco durante le giornate di sabato e domenica, per garantire la quiete e la sicurezza del quartiere”.