Parcheggi San Paolo: “Posteggiare all’ospedale è critico: vanno realizzati posteggi soppalcati”

Savona. “Da anni parcheggiare al San Paolo è una criticità considerevole. Anche le ambulanze e le auto che accompagnano pazienti agli ambulatori od in radiologia riscontrano assoluta mancanza di parcheggi.

Credo che sarebbe assai veloce e semplice, e poco costoso, realizzare posteggi soppalcati con strutture prefabbricate in acciaio. Per i costi si potrebbe trovare una convenzione col gestore dei parcheggi interni che sono a pagamento. Un esempio di parcheggio multipiano metallico è il parcheggio di via Piave a Savona, ma ci sono molteplici offerte di costruttori di tali strutture.

Realizzare una struttura al di sopra del parcheggio sud dell’ospedale di 2 piani, permetterebbe di aggiungere ulteriori 240 posti. Realizzare una struttura al di sopra del parcheggio ovest dell’ospedale di 1 piani, permetterebbe di aggiungere ulteriori 180 posti.

Oltre ad aumentare i parcheggi in area ospedaliera, sarebbe assai utile migliorare l’accesso ai parcheggi esterni all’ospedale con un breve sottopasso di via Genova ed una rampa verso i parcheggi esterni. Auspico che queste mie proposte possano essere recepite e realizzate! Grazie.

Paolo Forzano“