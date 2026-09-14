“Papà Separati Liguria”, riapre lo sportello e le attività di sostegno per le famiglie

Liguria. Torna pienamente operativo nel cuore del quartiere genovese di Certosa lo Sportello di Bigenitorialità promosso dall’associazione Papà Separati Liguria A.P.S., che dopo la consueta pausa estiva riapre le sue porte confermandosi come un presidio di prossimità essenziale e un punto di riferimento concreto per genitori, famiglie e cittadini.

“In un momento storico e sociale in cui le dinamiche familiari post-separazione richiedono un’attenzione particolare e competenze mirate, l’iniziativa mira a prevenire il conflitto e a tutelare innanzitutto il benessere dei minori, promuovendo una cultura della corresponsabilità genitoriale attraverso un percorso strutturato e del tutto gratuito che comprende ascolto, orientamento, supporto pratico nella gestione dei rapporti familiari, promozione attiva dei diritti dei figli e rafforzamento della rete sociale e del benessere collettivo nel tessuto urbano” affermano dall’associazione operativa in tutto il territorio regionale.

L’accesso allo sportello è completamente gratuito e aperto a tutta la cittadinanza presso la Casa di Quartiere di Certosa in Via Certosa 13D a Genova, attivo il sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 secondo il calendario autunnale che prevede aperture il 19 e 26 settembre e il 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre 2026.

“Per ricevere maggiori informazioni o concordare un appuntamento con gli operatori è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo info@papaseparatiliguria.it o telefonando al servizio Pronto Genitore al numero 3336956952, rinnovando così un impegno costante sul territorio volto a offrire uno spazio sicuro di ascolto scevro da giudizi e orientato al dialogo e alla tutela dei legami familiari fondamentali per la crescita dei figli” conclude.