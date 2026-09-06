Il giovane Paolo Gallea esordisce nella Primavera della Sampdoria, il Ceriale: “Immensamente orgogliosi”

Ceriale. Alla seconda stagione nell’ambiente Sampdoria, il giovane attaccante Paolo Gallea esordisce ufficiamente nella Primavera blucerchiata. Mister Felice Tufano lo ha schierato titolare per la prima di campionato contro il Mantova.

Non si è fatto attendere il commento del Ceriale, che esulta al nuovo traguardo raggiunto dal classe 2009 cresciuto nella propria cantera. Nell’ultima stagione in biancoblù aveva vinto il campionato regionale con gli Allievi U16 realizzando ben 30 reti.

La nota del club cerialese

Paolo Gallea esordisce ufficialmente nella Primavera della Sampdoria!

L’attaccante classe 2009 è stato schierato dal primo minuto nella prima sfida di campionato contro il Mantova, facendo così il suo esordio ufficiale in categoria.

Cresciuto nel nostro ambiente e sempre uno di famiglia, è alla sua seconda stagione consecutiva alla Samp, dopo essere approdato in blucerchiato al termine della storica stagione 2024/2025, culminata con la vittoria del Campionato Regionale U16 degli Allievi cerialesi. Un’annata da incorniciare anche a livello personale: 30 gol realizzati, che gli sono valsi il titolo di Capocannoniere.

Il duro lavoro, insieme alle sue qualità e alle sue doti naturali, gli ha permesso di raggiungere un altro importante traguardo, del quale siamo ancora una volta immensamente orgogliosi.

Avanti così, “Paul”!