Pallapugno: il punto su tutti i campionati senior e giovanili

Andora. Si avviano alla conclusione i campionati 2026 di pallapugno. Dalla Serie A ai Promozionali, ecco la situazione categoria per categoria.
SERIE A Banca d’Alba – Spareggi di qualificazione alle semifinali
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Nocciole Marchisio Cortemilia 3-9
Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-7
SERIE A Banca d’Alba – Andata semifinali
Sabato 26 settembre ore 15
a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa
Domenica 27 settembre ore 16
a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia
SERIE B – Andata semifinali
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 11-10
Castiati Neivese-Speb 7-11
SERIE B – ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 20.30
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Castiati Neivese
SERIE B Girone salvezza – Quarta giornata
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a Mondovì: Alusic Merlese-Officine Pesce Bubbio
a Dogliani: Virtus Langhe-Benese
Riposa: Castiglia Costruzioni Bormidese
Classifica: Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2; Virtus Langhe 1; Castiglia Costruzioni Bormidese e Benese 0.
SERIE C1 – Spareggio semifinale
Mercoledì 23 settembre ore 21
a Ricca: Ricca-Ceva
Castiati Castagnole in finale
SERIE C2 – Spareggi quarti di finale
Mercoledì 23 settembre ore 20.30
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Abrigo Croma Ricca
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Benese
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Global Sped Neivese in semifinale
FEMMINILE – Andata semifinali
Canalese A-Amici del Castello 2-9
Canalese B-San Leonardo 9-5
FEMMINILE – Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 20
a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese A
Venerdì 25 settembre ore 20.30
a Imperia: San Leonardo-Canalese B
UNDER 21 – Spareggi semifinali
San Leonardo-Cortemilia 9-5
Bubbio-Subalcuneo 9-1
UNDER 21 – Andata finale
Domenica 27 settembre ore 20.30
a Imperia: San Leonardo-Bubbio
UNDER 21 – Ritorno finale
Venerdì 2 ottobre ore 20
a Bistagno: Bubbio-San Leonardo
ALLIEVI – Andata seminfinali
Ricca-San Leonardo 8-5
Don Dagnino-Speb 6-8
ALLIEVI – Ritorno seminfinali
Venerdì 25 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo-Ricca
Speb-Don Dagnino 8-1
Speb in finale
ESORDIENTI – Andata semifinali
San Leonardo-Cortemilia 7-1
Ricca-Merlese A 7-1
ESORDIENTI – Ritorno semifinali
Domenica 27 settembre ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Sabato 26 settembre ore 19
a Mondovì: Merlese A-Ricca
PULCINI – Andata semifinali
Ricca-Pro Paschese 6-7
Speb-San Leonardo 3-7
PULCINI – Ritorno semifinali
Sabato 26 settembre ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca
a Imperia: San Leonardo-Speb
PROMOZIONALI – Spareggio semifinale
Mercoledì 23 settembre ore 19
a Ceva: Subalcuneo-Pieve di Teco
Ricca A in finale