Ospedale Savona, dura replica dell’assessore Nicolò a Russo: “Basta letture parziali, previsto potenziamento offerta”

Savona. “Quando si parla di salute non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, così come non esistono province di serie A e province di serie B. Non è accettabile sostenere che il potenziamento dell’offerta sanitaria in un territorio, a partire da Imperia, debba avvenire a scapito di Savona o di qualsiasi altro territorio ligure. La programmazione sanitaria deve garantire risposte adeguate a tutti i cittadini e il rafforzamento di un presidio non può essere raccontato come il ridimensionamento di un altro. Il San Paolo è un presidio essenziale per il territorio savonese e non sarà sacrificato a favore di nessun altro territorio. Al contrario, la programmazione prevede anche un potenziamento dell’offerta e nuovi servizi. Non c’è una competizione tra Savona e Imperia: c’è la responsabilità di garantire buona sanità in tutta la Liguria“. Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, in merito alle dichiarazioni del sindaco di Savona Marco Russo sui posti letto dell’ospedale San Paolo.