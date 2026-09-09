Ospedale San Paolo, Invernizzi e Noberasco (FdI): “Il sindaco Russo fa allarmismo, ma i fatti lo smentiscono”

Savona. “Il sindaco Marco Russo torna a parlare di smantellamento del San Paolo, ma ancora una volta i fatti raccontano una realtà diversa. Alimentare preoccupazione tra i cittadini senza distinguere tra riorganizzazioni temporanee e reali riduzioni dei servizi non aiuta Savona e non aiuta la sanità savonese”. Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e consigliere eletto nel territorio savonese, replicando alle dichiarazioni del sindaco di Savona.

“La risposta arrivata da ATS Liguria è inequivocabile – prosegue Invernizzi –: non esiste alcun disimpegno sul presidio savonese e non c’è alcuna volontà di ridurre l’offerta assistenziale. Il direttore generale Marco Damonte Prioli ha chiarito inoltre che le modifiche organizzative previste dal POA non comportano né la cancellazione né lo spostamento dei servizi e che tutte le attività rivolte ai cittadini continueranno a essere garantite”.

“Anche sulla rimodulazione delle degenze di Chirurgia della Mano e Oculistica è stata fatta chiarezza: si tratta di una misura legata alla programmazione estiva e al periodo delle ferie, con il ritorno all’assetto ordinario previsto a partire da ottobre. Continuare, nonostante questi chiarimenti, a evocare lo smantellamento del San Paolo significa costruire una narrazione politica che non trova riscontro nei fatti”.

Invernizzi aggiunge: “Se il sindaco Russo dispone di dati che dimostrano la cancellazione definitiva di servizi o una riduzione strutturale dei posti letto, li renda pubblici. Se invece questi elementi non ci sono, sarebbe più responsabile evitare di trasformare ogni passaggio organizzativo in un’emergenza. Sulla sanità serve vigilanza, ma serve soprattutto serietà”.

Il capogruppo FdI richiama anche i dati illustrati da ATS Liguria, che nel confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 evidenziano “un incremento significativo delle prestazioni rese ai cittadini nell’area savonese. Governare significa assumersi la responsabilità delle scelte, migliorare i servizi e misurarsi sui risultati – sottolinea Invernizzi –. Molto più facile è trasformare ogni passaggio organizzativo in un allarme e in una polemica contro Regione. Ma ai cittadini servono risposte concrete, non narrazioni costruite per alimentare lo scontro politico a soli fini elettorali”.

Sulla vicenda interviene anche Filippo Marino Noberasco, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Savona: “Il San Paolo è un patrimonio di tutta la provincia e Fratelli d’Italia sarà sempre dalla parte di chi vuole rafforzarlo. Proprio per questo riteniamo sbagliato alimentare paure che i chiarimenti ufficiali da parte di ATS Liguria smentiscono. La sanità savonese ha bisogno di confronto, proposte e soluzioni concrete, non di allarmi costruiti a fini politici”.

“Da savonese prima ancora che da consigliere regionale – conclude Invernizzi – considero il San Paolo un presidio fondamentale e sarò sempre in prima linea per difenderlo e rafforzarlo. Ma la difesa dell’ospedale si fa con i fatti, con gli investimenti, con il confronto istituzionale e con i risultati. Non con gli allarmismi”.