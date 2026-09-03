Ortovero, rientrata a casa la donna scomparsa: cessata l’emergenza

Ortovero. Si è conclusa nel migliore dei modi, con un sospiro di sollievo per l’intera comunità di Ortovero, la vicenda della donna scomparsa dal pomeriggio di ieri e cercata per ore senza sosta. Questa mattina, intorno alle ore 11:00, la persona è rientrata spontaneamente e autonomamente all’interno della propria abitazione, ponendo fine alle ricerche e consentendo la chiusura formale dell’emergenza.

Fin dal momento della segnalazione, scattata nel pomeriggio di ieri, sul territorio si è attivata un’imponente e complessa macchina dei soccorsi che ha lavorato ininterrottamente lungo tutta la notte e la mattinata, setacciando palmo a palmo l’area.

A seguito del felice epilogo, il Comune di Ortovero ha espresso un sentito e profondo ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, i corpi dello Stato e le associazioni di volontariato che hanno profuso impegno, professionalità e dedizione sul campo.

In particolare, l’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un plauso alla Stazione Carabinieri di Villanova d’Albenga e il Nucleo Carabinieri Elicotteristi, fondamentali nel presidio e nell’esplorazione dall’alto; Vigili del Fuoco e il Comando Provinciale di Savona, intervenuto con reparti ad altissima specializzazione, tra cui la Topografia Applicata al Soccorso (TAS), le squadre Speleo-Alpino-Fluviali (SAF), i piloti di droni e le unità cinofile; il Gruppo di Protezione Civile di Ortovero, sempre pronto a dare supporto operativo e logistico sul territorio; Soccorso Alpino e Speleologico; Croce Rossa Italiana con il personale specializzato SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali).

Oltre 50 persone attive nell’attività emergenziale di ricerca.

L’intervento coordinato di tutte le componenti di soccorso ha garantito una copertura capillare del territorio in ore particolarmente delicate. Con il rientro a casa della persona cercata, ogni operazione sul campo si è conclusa e la situazione è tornata alla normalità.