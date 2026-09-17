Orco Feglino, all’asta la locanda “Borgo Antico”. Il sindaco Durante: “Opportunità per il turismo outdoor”

Spazi ricettivi, residenziali e aree verdi panoramiche racchiusi in un unico compendio. È quanto propone la nuova procedura d’asta che vede protagonista il “Borgo Antico”, storico complesso alberghiero e di ristorazione situato nella frazione Feglino, in Via San Giacomo 25.

Una proposta dal forte potenziale turistico e commerciale, immersa nell’entroterra ligure ma a breve distanza dalla costa.

Il cuore del compendio è rappresentato dall’unità a destinazione commerciale ad uso Albergo-Ristorante (classificato a 1 stella). L’edificio si sviluppa su quattro livelli (piano seminterrato, terra, primo e secondo) e offre una superficie commerciale complessiva di 431,10 mq.

All’interno della struttura si trovano 7 camere per un totale di 11 posti letto, pensate per accogliere un turismo legato all’outdoor, all’escursionismo e alla scoperta del territorio. L’offerta è completata da un ristorante di 66 mq, ideale per valorizzare i prodotti tipici locali.

Il compendio comprende oltre l’unità immobiliare ad uso commerciale “albergo-ristorante” trattata in questo punto anche l’appartamento e i limitrofi terreni. (B) Appartamento a ORCO FEGLINO, Via San Giacomo 25, frazione Feglino. Unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano primo, con ingresso in comune con l’attività alberghiera. L’appartamento ha una superficie commerciale di 89,13 mq:si tratta di una unità immobiliare formata da un ampio soggiorno con angolo cucina, due camere con servizi e un balcone.

A completare la proprietà vi sono aree esterne di grande rilievo per la gestione dell’attività: un’area urbana adibita in parte a parcheggio lungo Via Caviglia e una vasta porzione di terreno circostante disposta a terrazze e giardini. Quest’ultima è arricchita da scale e camminamenti che agevolano il collegamento e l’accesso al fabbricato principale.

Base d’asta a 717.728,24 euro: previsto un rialzo minimo di 10mila euro.

Un investimento di notevole interesse per chi intende rilanciare una struttura ricettiva nel savonese, coniugando l’attività alberghiera con la comodità di un alloggio residenziale annesso.

“L’immobile, nel centro del paese, è un edificio storico ristrutturato nella metà degli anni ’90, sede di attività turistico-ricettiva (locanda): ad oggi l’unica presente nel nostro comune – ricorda il sindaco di Orco Feglino Simone Durante -. La speranza è quella dell’intervento di un operatore serio che possa portare avanti l’attività insediata, sfruttando le potenzialità offerte dal primo entroterra finalese anche in termini di turismo legato al mondo outdoor”.

“La posizione, la storicità, le metrature e l’eventuale trasformazione in residenziale della struttura in discorso sono un plus importante che sono sicuro aiuteranno alla positiva conclusione dell’alienazione” conclude.