Online il nuovo sito del Golfo dell’Isola: quattro Comuni, una destinazione da scoprire

Spotorno. Scoprire il territorio, scegliere che cosa fare e trovare le informazioni per organizzare il proprio soggiorno. È online il nuovo sito turistico del Golfo dell’Isola, un nuovo passo nel percorso di valorizzazione congiunta di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio.

Il portale rafforza il racconto unitario della destinazione, facendo emergere le identità delle quattro località e la possibilità di viverle all’interno della stessa vacanza. L’idea alla base del progetto è semplice: non quattro territori separati, ma un’unica destinazione composta da esperienze diverse e complementari.

Il mare è il punto di partenza di un’offerta che si estende dalle spiagge ai borghi, dai sentieri all’entroterra, dal patrimonio culturale all’enogastronomia, con proposte da scoprire tutto l’anno, non soltanto durante la stagione estiva.

Tre proposte tematiche per scoprire il Golfo dell’Isola

Il sito invita il visitatore a scoprire tutto ciò che il Golfo dell’Isola può offrire, accompagnandolo in tutte le fasi della scelta: lasciarsi incuriosire dai luoghi e dalle loro storie, approfondire le attività e le esperienze, consultare gli eventi e reperire informazioni per organizzare il viaggio.

Le offerte del territorio sono organizzate in tre temi di vacanza, che permettono di esplorare la destinazione a partire dai propri interessi: Relax & Lifestyle, per chi cerca il piacere del mare, i sapori locali e il tempo da dedicare a sé; Benessere & Sport, per vivere il territorio attraverso il movimento, le attività all’aria aperta e il contatto con la natura; Viaggio & Scoperta, per conoscere borghi, storia, cultura e paesaggi.

Le spiagge e il borgo di Spotorno, l’isola e l’Area Marina Protetta di Bergeggi, la storia della Repubblica Marinara di Noli, le frazioni e i percorsi nel verde di Vezzi Portio diventano così parti di un’esperienza che ciascuno può costruire seguendo le proprie passioni.

Il collegamento tra racconto e informazioni utili invita ad ampliare le possibilità di visita: una giornata al mare può proseguire con una passeggiata nell’entroterra, un’escursione può accompagnarsi alla scoperta della cucina locale, un evento può offrire l’occasione per conoscere un’altra località del Golfo. L’obiettivo è favorire la scoperta dell’intero comprensorio, offrendo motivi per prolungare il soggiorno, tornare e vivere il territorio anche oltre la stagione balneare.

Gli uffici IAT al centro dell’aggiornamento delle informazioni

Il nuovo sito si integra con Deskline, il DMS – Destination Management System regionale, il sistema attraverso il quale la Regione Liguria sta costruendo un ecosistema digitale condiviso per la gestione e la promozione dell’offerta turistica, contribuendo a rendere il Golfo dell’Isola parte di una rete digitale sempre più integrata per la valorizzazione delle destinazioni liguri.

Con il DMS gli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) possono aggiornare in maniera coordinata e costante le informazioni turistiche del Golfo dell’Isola e gestire i contenuti relativi al proprio territorio di competenza: operatori, eventi, esperienze e punti di interesse. Le informazioni confluiscono in una base dati condivisa, collegata al portale, valorizzando la conoscenza diretta dei luoghi e il rapporto quotidiano degli IAT con le realtà degli operatori turistici locali.

Il progetto vede coinvolti tre realtà liguri, il piano di comunicazione strategica e il portale sono sviluppati da Studiowiki, agenzia associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite, Edinet che supporta il Comune di Spotorno, in qualità di Comune capofila, nelle attività di marketing e comunicazione turistica previste per il 2026 e Cooperativa Dafne quale gestore della Casa del Turismo, dell’Infopoint di Spotorno e della Segreteria del comprensorio Il Golfo dell’Isola.

Una comunicazione coordinata, dal portale alla nuova brochure

La realizzazione del sito si inserisce nel più ampio percorso di gestione complessiva e coordinata della comunicazione turistica del Golfo dell’Isola. Il portale è uno degli strumenti attraverso i quali la nuova immagine e il nuovo posizionamento della destinazione prendono forma, raccordando contenuti, canali e materiali di promozione.

In occasione del prossimo TTG di Rimini (14-16 ottobre) sarà rilasciata la nuova brochure del Golfo. In continuità con il sito, la pubblicazione presenterà le quattro località attraverso un linguaggio visivo ed editoriale moderno, valorizzando i tre temi di vacanza e le diverse proposte turistiche del comprensorio.

L’obiettivo è rendere riconoscibile il Golfo dell’Isola in ogni occasione di incontro con il pubblico: nella ricerca online, nei materiali di promozione, negli appuntamenti di settore e nell’accoglienza sul territorio.

Un percorso condiviso tra i quattro Comuni

“Con il nuovo portale rafforziamo il percorso di collaborazione tra Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio – dichiara Marco Olcese Destination Manager – obiettivo di rendere più semplice scoprire le peculiarità di ogni località e, allo stesso tempo, raccontare il Golfo dell’Isola come una destinazione unitaria, ricca di esperienze, paesaggi e opportunità. Il sito, la nuova brochure, il lavoro degli uffici IAT, il presidio dei canali social e il coinvolgimento degli operatori fanno parte di una strategia comune, pensata per mantenere i contenuti aggiornati, arricchire progressivamente l’offerta e dare continuità alla promozione e all’accoglienza del territorio”.