Omicidio-suicidio a Finale Ligure, fissati i funerali della famiglia Baruzzo-Siri

Finale Ligure. Si terranno mercoledì 9 settembre alle ore 10.30, presso la basilica di San Giovanni Battista in Finalmarina, i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia.

Le esequie sono state stabilite dopo il nulla osta arrivato dalla Procura savonese, che ha aperto una inchiesta giudiziaria sull’omicidio-suicidio. Le autopsie hanno confermato il decesso avvenuto a seguito dei colpi di arma da fuoco esplosi all’interno della casa di via dei Forti di Legnino.

Domani, martedì 8 settembre, sarà recitato il Santo Rosario, alle ore 17 e 15, sempre nella basilica finalese.

A seguito della tragica scomparsa della famiglia Baruzzo-Siri, avvenuta il 3 settembre a causa di un drammatico delitto familiare, l’amministrazione comunale ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino.

Il Comune di Finale Ligure ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali in segno di rispetto e vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime.

Dopo la tragica scoperta del dramma familiare, numerosi i messaggi di cordoglio e commozione espressi anche via social, non solo dagli amici e compagni del figlio della coppia, Mattia.

Secondo quanto ricostruito, Baruzzo – impiegato presso la Bitron di Savona – avrebbe sparato alla moglie e al figlio e infine ha puntato l’arma contro se stesso e si è tolto la vita.

L’allarme è scattato la mattina successiva, prima con la segnalazione del datore di lavoro dell’uomo e poi con l’arrivo dei familiari e dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare la tragedia.

Sotto sequestro sono finiti l’arma utilizzata e i diversi messaggi lasciati da Baruzzo all’interno dell’abitazione.