Nuova area fitness all’aperto nel polo sportivo, Carcare partecipa al bando regionale

Carcare. Un progetto di fattibilità tecnica che parteciperà al bando “Open sport 2026”: il Comune di Carcare ha presentato istanza di contributo, per un totale di venti mila euro, al fine di di allestire un’area fitness attrezzata all’aperto nel polo scolastico-sportivo di via del Collegio, adiacente al Liceo Calasanzio e al Palazzetto “Ticineto”.

La Regione Liguria mette a disposizione risorse per euro 160.672 da distribuire ai Comuni che faranno richiesta e che rientranno nella graduatoria dei progetti ammessi. L’iniziativa è volta alla promozione del benessere psicofisico dell’individuo grazie alla diffusione della pratica sportiva non agonistica attraverso l’offerta gratuita di aree attrezzate all’aperto, fruibili da tutta la comunità e destinate ad affiancare quelle tradizionalmente riservate all’attività motoria.

Un altro tassello che va ad aggiungersi alla riqualificazione dell’intero polo carcarese, voluto dall’Amministrazione comunale guidata da Rodolfo Mirri, che ha deciso recentemente di investire 300 mila euro nelle manutenzioni straordinarie delle strutture esistenti e nella realizzazione di Campi da pickleball e di una innovativa parete di arrampicata esterna professionale.