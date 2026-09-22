Nuoto, cinque giovani della squadra Gesco Special di Alassio hanno attraversato lo Stretto di Messina

Alassio. Ci sono giornate in cui lo sport smette di essere una semplice competizione e si trasforma in qualcosa di infinitamente più grande. È quello che è accaduto lungo le rive dello Stretto di Messina, dove il mare ha fatto da cornice a una pagina indimenticabile di determinazione, inclusione e pura emozione. Protagonisti assoluti di questa impresa sono cinque giovani atleti della squadra Gesco Nuoto Special di Alassio: Alexandra Mocanu, Irene Cosenza, Gabriele Carbonaro, Giovanni Crosa di Vergagni e Leonardo Tubino. Tutti hanno portato a termine la storica Traversata dello Stretto, affrontando una delle distanze marine più affascinanti e insidiose d’Italia.

“Vedere i ragazzi guadagnare gli ultimi metri di costa, bracciata dopo bracciata – spiegano Guia Tognolli e Laura Pescali, istruttrici in trasferta in Sicilia con altri quattro accompagnatori – ha regalato un brivido indescrivibile. Le correnti dello Stretto, note per la loro intensità, non hanno scalfito la tenacia dei ragazzi di, che hanno spinto il cuore oltre l’ostacolo dimostrando che nessun traguardo è precluso quando ci sono impegno e passione”. Presente anche Lorena Rasolo per il CNAM e Luca Musella per il Panathlon.

“Dietro questo successo – aggiungono dal Panathlon Club di Alassio “Non solo mare” che hanno sostenuto il progetto – c’è un grande lavoro di squadra. Un ruolo chiave è stato svolto dall’allenatrice Guia Tognolli, che ha guidato i ragazzi con dedizione, pazienza e straordinaria competenza, preparando non solo i loro muscoli, ma anche la loro mente ad affrontare il mare aperto. L’impresa dei cinque ragazzi rappresenta un orgoglio immenso per la Gesco Nuoto Special e per l’intera comunità di Alassio. Un esempio concreto di come lo sport integrato sappia abbattere ogni barriera, trasformando la diversità in una forza inarrestabile. Cinque nomi che oggi scrivono una bellissima storia di riscatto e vittoria”.

“La traversata dello Stretto di Messina – aveva dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti in occasione dell’annuncio dell’impresa sportiva – è un’occasione veramente importante per portare il nome di Alassio e i valori che ci guidano in una manifestazione di grande prestigio. Desidero complimentarmi con Guia Tognolli, con tutti i ragazzi della Gesco Nuoto Special e con la società partecipata Gesco per questo nuovo traguardo significativo che si inserisce nel solco di un percorso straordinario che unisce sport, inclusione e crescita personale. Un ringraziamento particolare va anche al Panathlon Club Alassio per il costante impegno nella promozione dei valori più alti dello sport, sempre all’insegna del fair play e dell’inclusione”.

Alcuni dei componenti della Squadra Gesco Nuoto Special, premiati con l’Adelasia d’Argento lo scorso 10 settembre in Piazza Partigiani