Noli: lo sport senza barriere protagonista con “Un mare di libertà” di Scuba Handicap

Una giornata all’insegna dell’inclusione, dello sport e della riabilitazione quella vissuta sulle spiagge liguri grazie all’evento “Un mare di libertà”, promosso dall’associazione Scuba Handicap. La manifestazione ha visto la straordinaria partecipazione di persone con diverse disabilità e di numerose autorità civili e militari del territorio, unite per ribadire l’importanza dell’accessibilità e dell’abbattimento di ogni barriera, dentro e fuori dall’acqua.

L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi in varie esercitazioni in ambiente acquatico, guidati da istruttori specializzati del settore — tra cui figurano anche persone con disabilità. Tra le grandi novità della giornata spicca il debutto dello Swimlift, un innovativo impianto che richiama il meccanismo di uno skilift montano ma utilizzato in orizzontale, pensato per facilitare il movimento e gli spostamenti in acqua in totale sicurezza.

Non sono mancati i momenti di grande emozione grazie ai “battesimi dell’acqua” con attrezzature ARA (Auto Respiratore ad Aria) per immersioni subacquee, resi possibili grazie al contributo del titolare Salvatore Catania del Centro Immersioni Nereo Spotorno.

All’iniziativa hanno preso parte atleti, allievi e accompagnatori provenienti da diverse realtà: Romeo Iannone, Presidente OSHE e istruttore subacqueo (amputato); Gino Lapucci, Direttore tecnico didattico OSHE e istruttore subacqueo (paraplegia); Antonio Finotti, presidente Scuba 360 e istruttore subacqueo; Achille Steffano, titolare e responsabile dello Swimlift; Gerry De Falco e Gianni Caviglia, allievi (paraplegia); Rosangela Ferrando, allieva (focomelia); John Germani, allievo (autismo); Lorenzo Frizione, accompagnatore della Cooperativa Sociale Faggio.

Al termine delle attività, il presidente dell’organizzazione Scuba Handicap Europe, Romeo Iannone, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alle autorità e ai sostenitori che hanno reso possibile la giornata e che seguono con costante attenzione le tematiche dell’inclusione: il Generale Claudio Lunardo (Comandante Carabinieri Regione Liguria); il Colonnello Augusto Ruggeri (Comandante Provinciale Carabinieri); il LGT CS Raffaele Pace (Comandante Stazione CC); il Capitano di Corvetta Massimiliano Ortombina (Guardia Costiera); la Polizia di Stato intervenuta con le volanti del mare (moto d’acqua); il Professor Alfredo Rossi (Istituto Superiore di Sanità); il Professor Antonino Mazzone (Direttore dell’Unità Spinale Unipolare del Santa Corona di Pietra Ligure); la Professoressa Lorella Cocchini (Direttrice dell’Unità Spinale Unipolare di Torino); e Maurizio Beatrici (Primario dell’Unità Spinale Unipolare di Torino).

“Un ringraziamento speciale è stato inoltre indirizzato al Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, per la vicinanza e l’attenzione costanti dimostrate verso queste iniziative” afferma.

“Un plauso anche alle istituzioni e alle realtà locali intervenute, tra cui il Comune di Noli con la dottoressa Debora Manzino, il Comandante della Polizia Locale Nicolò Panizza, l’ingegner Giovanni Toso (Presidente della Fondazione Cultura Sant’Antonio), l’ex consigliere comunale Alberto De Simone e la Croce Bianca di Noli. Un immenso riconoscimento va infine allo stabilimento Bagni Nirvana, che ha messo a disposizione la propria struttura, la piscina e il personale, dimostrando una straordinaria professionalità, accoglienza e disponibilità” Iannone.