Noli, il “battesimo del mare” senza barriere: sport e inclusione con Scuba Handicap e Carabinieri

Noli. La mattina del 15 settembre, a Noli, si è svolto un evento promosso dalle associazioni “Scuba Handicap” e “OSH Europe”, con la partecipazione del Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Generale di Brigata Claudio Lunardo, e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, al comando del Colonnello Augusto Ruggeri.

La manifestazione ha visto protagoniste alcune persone con disabilità del Savonese, impegnate nel “battesimo del mare” all’interno della piscina di acqua salata dello stabilimento Bagni Nirvana. Per l’ingresso in acqua è stato utilizzato lo Swim Lift, un dispositivo che agevola il trasporto e l’accesso in acqua delle persone con mobilità ridotta. A seguire, i partecipanti hanno preso parte a un’attività di snorkeling in mare, supportata dall’ausilio di istruttori subacquei.

Ai partecipanti è giunto anche un messaggio di ringraziamento da parte del Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, che ha espresso il proprio plauso per le attività organizzate e portate avanti da realtà come Scuba Handicap Europe, che, attraverso il mare e lo sport, consentono di “offrire esperienze straordinarie di libertà, autonomia e condivisione”.

Nell’occasione, l’Arma dei Carabinieri ha espresso la propria vicinanza alle persone con disabilità, in continuità con una tradizione che ha già visto, negli anni scorsi, la partecipazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona ad altre iniziative dedicate all’inclusione, anche con l’intervento dei militari del Reparto Subacquei Carabinieri di Genova.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi della disabilità e dell’inclusione, valorizzando lo sport e il mare come strumenti di autonomia, partecipazione e condivisione.