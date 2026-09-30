“No incondizionato all’inceneritore”, oltre alla mozione della minoranza cairese arriva quella di “Uniti per la Provincia”

Savona. Anche dal gruppo “Uniti per la Provincia” rappresentato dai consiglieri provinciali Rodolfo Mirri, Massimo Niero, Marisa Ghersi e Marco Lima arriva la proposta di mozione urgente sul “No Incondizionato al prosieguo di qualsiasi iter tecnico di Regione Liguria finalizzato all’individuazione, nel territorio di Cairo Montenotte e di tutta la Valbormida, di un sito per la realizzazione del nuovo Termovalorizzatore/Inceneritore regionale”.

Una richiesta già espressa dal capogruppo di “Più Cairo”, Fulvio Briano, condivisa da tutta l’opposizione del Consiglio comunale cairese, che sarà discussa durante la seduta del 2 ottobre. Ed ora anche per il Consiglio provinciale arriva il documento che chiede al parlamentino di Palazzo Nervi di mettere un veto alla possibile localizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti in Valbormida.

“Tale progetto riveste particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, territoriale, urbanistico, infrastrutturale, economico e sociale e interessa direttamente le comunità locali e le amministrazioni del territorio – scrivono i consiglieri di “Uniti per la Provincia” – Tra i territori oggetto del dibattito politico e istituzionale in relazione alla possibile localizzazione del nuovo impianto è stata indicata la Valbormida e, in particolare, il territorio del Comune di Cairo Montenotte. I sindaci dei 19 Comuni valbormidesi hanno espresso, attraverso una posizione congiunta, preoccupazione e contrarietà rispetto all’ipotesi di localizzazione del nuovo impianto. Poichè risulta che la valutazione delle proposte sarebbe tuttora in corso, in vista dell’individuazione degli elementi progettuali sui quali impostare la successiva procedura di gara e non sono sufficientemente chiari, allo stato, gli elementi concreti che saranno oggetto di selezione e valutazione nell’attuale fase del procedimento, con particolare riferimento alla tecnologia, alla dimensione dell’impianto, alle caratteristiche dell’area e agli eventuali requisiti localizzativi e funzionali, riteniamo importante che il Consiglio provinciale assuma una posizione chiara. Anche perchè, proprio la Provincia di Savona, per le proprie competenze istituzionali e per il ruolo di coordinamento e rappresentanza degli interessi del territorio provinciale, non può rimanere estranea rispetto a una scelta destinata ad avere rilevanti ricadute sul territorio della Valbormida e sull’intera provincia”.