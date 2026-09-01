“No alla chiusura del 118 a Savona”: ad Albissola incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico

Albissola Marina. Mercoledì 2 settembre alle ore 18.00 presso Pozzo Garitta ad Albissola Marina è stato fissato un incontro pubblico organizzato dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico, insieme ai Circoli delle Albissole, per discutere sulla chiusura della Centrale Operativa del 118 di Savona.
“Tema rilevante – evidenziano dal Partito Democratico – in particolar modo dopo il voto negativo avvenuto lo scorso luglio nel Consiglio Comunale di Albisola Superiore sulla mozione contro la chiusura della centrale operativa proposta dalla Consigliera di minoranza Serena Cello, un testo affine è invece stato approvato ad Albissola Marina”.
Interverranno Roberto Arboscello, Vicepresidente del Consiglio Regionale, Emanuele Parrinello, Segretario Provinciale PD, Salvatore Esposito, ex Direttore 118 Savona, Andrea Torassa, delegato CGIL, Alessio Salis, Croce d’Oro Albissola Marina, Gianluca Nasuti, Sindaco Albissola Marina.
La cittadinanza è invitata a partecipare.