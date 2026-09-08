Murialdo, il 19enne Nicolò Desogus conquista il podio ai Campionati europei di pattinaggio

Murialdo. L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza, esprime le più sincere congratulazioni a Nicolò Desogus per lo splendido traguardo raggiunto ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle di Ponte di Legno.
Il giovane concittadino di soli 19 anni ha conquistato una meritatissima medaglia d’argento nella specialità Inline, categoria Senior maschile, ottenendo un eccellente punteggio di 131.73 e portando i colori azzurri sul secondo gradino del podio continentale.
”Questo importante risultato internazionale non è arrivato per caso – spiegano dall’Amministrazione comunale – È il frutto di un talento naturale unito a un impegno quotidiano e a una ferrea disciplina. Questo traguardo premia i sacrifici di Nicolò, l’attento lavoro del suo allenatore Gabriele Severini e il supporto costante della sua società, l’Asd Gruppo Pattinatori Savonesi. A loro va il nostro riconoscimento per aver saputo accompagnare un atleta del nostro territorio fino ai vertici europei”.
“Come Amministrazione, siamo profondamente orgogliosi di vedere un ragazzo della nostra comunità raggiungere traguardi di questa caratura. Lo sport, quando vissuto con serietà, passione e rispetto, rappresenta un modello positivo per tutti i nostri giovani e un motivo di vanto per l’intero paese. A Nicolò va il nostro applauso più caloroso, con l’augurio che questa medaglia d’argento rappresenti non un punto di arrivo, ma un solido passo verso un percorso sportivo e personale ancora ricco di soddisfazioni”, concludono.