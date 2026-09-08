Murialdo, il 19enne Nicolò Desogus conquista il podio ai Campionati europei di pattinaggio

Murialdo. ​L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la cittadinanza, esprime le più sincere congratulazioni a Nicolò Desogus per lo splendido traguardo raggiunto ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle di Ponte di Legno.

​Il giovane concittadino di soli 19 anni ha conquistato una meritatissima medaglia d’argento nella specialità Inline, categoria Senior maschile, ottenendo un eccellente punteggio di 131.73 e portando i colori azzurri sul secondo gradino del podio continentale.

​”Questo importante risultato internazionale non è arrivato per caso – spiegano dall’Amministrazione comunale – È il frutto di un talento naturale unito a un impegno quotidiano e a una ferrea disciplina. Questo traguardo premia i sacrifici di Nicolò, l’attento lavoro del suo allenatore Gabriele Severini e il supporto costante della sua società, l’Asd Gruppo Pattinatori Savonesi. A loro va il nostro riconoscimento per aver saputo accompagnare un atleta del nostro territorio fino ai vertici europei”.

“​Come Amministrazione, siamo profondamente orgogliosi di vedere un ragazzo della nostra comunità raggiungere traguardi di questa caratura. Lo sport, quando vissuto con serietà, passione e rispetto, rappresenta un modello positivo per tutti i nostri giovani e un motivo di vanto per l’intero paese. ​A Nicolò va il nostro applauso più caloroso, con l’augurio che questa medaglia d’argento rappresenti non un punto di arrivo, ma un solido passo verso un percorso sportivo e personale ancora ricco di soddisfazioni”, concludono.