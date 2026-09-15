Muore un fungaiolo nei boschi tra Bormida e Osiglia: il cadavere ritrovato dai Carabinieri forestali

Bormida. Tragica fatalità per un fungaiolo deceduto questa mattina nei boschi tra Bormida ed Osiglia, nel territorio attraversato dalla Sp 16. A rinvenire il cadavere è stata una pattuglia di passaggio dei Carabinieri forestali che hanno dato l’allarme ma nonostante i soccorsi, per l’uomo, di circa 80 anni, non c’è stato nulla da fare.

L’ipotesi è che il cercatore di funghi si sia inciampato e, cadendo, abbia battuto la testa su una pietra, ma non si esclude nemmeno che l’uomo abbia avuto un malore e, di conseguenza, sia crollato su una parete rocciosa.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di C. R., residente a Tovo San Giacomo.

Ad intervenire anche i Vigili del fuoco che si sono occupati del recupero del cadavere, ritrovato in una zona impervia.