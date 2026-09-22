Mountain bike, Campochiesa pronta ad ospitare il Memorial Effarotti

Albenga. In attesa di rimettersi in moto per il Trofeo Città di Albenga, prima grande classica internazionale del cross country e prova di spicco dell’Italia Bike Cup, l’Ucla1991 si appresta a vivere il tradizionale appuntamento di fine stagione a Campochiesa, quest’anno intitolato Memorial Effarotti che avrà il valore di Top Class per le categorie Esordienti e Allievi.

Una gara sempre molto frequentata dagli appassionati liguri e non solo. La ragione è molto semplice e data dal percorso di 4 km di Campochiesa, uno dei pochi permanenti nel mondo dell’XCO italiano, a disposizione degli appassionati pressoché tutto l’anno e proprio per questo frequentatissimo per allenamenti o anche solo per divertirsi.

Il programma di gare partirà alle ore 9:45 con le due prove per Esordienti, alle 10:45 tutte le categorie giovanili femminili, alle 11:45 quelle Allievi. Ogni categoria partirà distanziata dall’altra di un minuto.

Ritrovo al Daino Park di Campochiesa, con iscrizione di 10 euro da pagare sul posto a partire dalle ore 7:30 fino a un’ora prima della partenza della propria categoria. Al sabato bellissimo antipasto agonistico dedicato ai Giovanissimi, con inizio alle ore 16:00. Un evento da non perdere, per chiudere la stagione nella maniera migliore.