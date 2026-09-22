Morbillo, in Liguria 12 casi in ospedale da inizio settembre: uno nel savonese

Sono 12 i casi di morbillo registrati in Liguria dal 1° settembre: due al Gaslini, tre a Sanremo, sei nei plessi dell’Azienda ospedaliera metropolitana e uno a Savona.

A riferirlo è la Regione in una nota. Due riguardano bambini, mentre la maggior parte dei casi interessa giovani adulti tra i 30 e i 55 anni non vaccinati. In alcuni casi la malattia ha comportato complicanze respiratorie, tra cui polmonite, oltre a complicanze neurologiche ed epatiche.

“Il dato di 12 casi registrati in poche settimane ci ricorda quanto sia importante non abbassare l’attenzione sul morbillo e continuare a investire sulla prevenzione – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità -. In Liguria la copertura vaccinale contro il morbillo nei bambini è del 91%, un dato che ci dice che dobbiamo fare ancora di più per sensibilizzare le famiglie e tutta la popolazione sull’importanza della vaccinazione. Prevenire significa proteggere la salute dei nostri bambini, degli adulti e delle persone più fragili”.

“I casi che stiamo osservando dimostrano che il morbillo continua a circolare e può interessare anche gli adulti non vaccinati – spiega Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino –. Alcuni pazienti hanno sviluppato complicanze, a conferma del fatto che non si tratta di una malattia da sottovalutare. La prevenzione attraverso la vaccinazione rimane fondamentale e dobbiamo continuare a informare correttamente i cittadini”.