Molo San Sebastiano di Ceriale: lunedì 28 settembre partono i lavori di riqualificazione per 700mila euro

Ceriale. Prenderanno il via lunedì 28 settembre i lavori di riqualificazione e adeguamento del Molo San Sebastiano, uno degli interventi più significativi programmati dall’Amministrazione comunale di Ceriale per la valorizzazione del fronte mare. L’opera, che prevede un investimento complessivo di 700mila euro, consentirà di trasformare l’attuale parcheggio a raso in una nuova piazza pedonale, moderna, accogliente e perfettamente integrata con la passeggiata a mare e la pineta. Quattro mesi per vedere l’opera finita: la conclusione dei lavori è prevista entro gennaio 2027.

Rispetto al progetto esecutivo originario, l’Amministrazione comunale ha introdotto alcune modifiche finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi e a rispondere alle esigenze di residenti e turisti. In particolare, è stata rivista la configurazione della piazza per mantenere 8-9 posti auto sul Lungomare Diaz, immediatamente prima dell’accesso alla nuova area pedonale.

L’intervento interesserà una superficie di oltre 1.450 metri quadrati e prevede la completa riqualificazione dell’area attraverso la demolizione delle pavimentazioni esistenti e la realizzazione di una nuova superficie in calcestruzzo architettonico, impreziosita da campiture e finiture in pietra nobile. Particolare attenzione sarà dedicata agli arredi urbani, al verde e all’illuminazione. La nuova piazza sarà dotata di sedute panoramiche con schienali decorati a mosaico ceramico, nuove palme e un ulivo. Prevista anche l’installazione di un moderno impianto di illuminazione a LED, integrato con luci d’atmosfera a scomparsa e segnapassi, per valorizzare lo spazio anche nelle ore serali. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza un luogo di incontro e socialità affacciato sul mare, capace di valorizzare uno degli scorci più caratteristici del litorale cerialese e di rafforzare la continuità tra la passeggiata, la pineta e il molo.

“Siamo molto soddisfatti di poter finalmente dare il via a un cantiere strategico per la valorizzazione del nostro fronte mare – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Maineri – Abbiamo voluto apportare alcune modifiche significative al progetto iniziale per renderlo ancora più funzionale e rispondente alle esigenze di cittadini e turisti. In particolare, siamo riusciti a conciliare la realizzazione di una nuova piazza interamente pedonale con il mantenimento di 8-9 posti auto (in fase di valutazione il numero esatto) prima dell’accesso all’area. Un accorgimento importante, che consentirà di migliorare la fruibilità del lungomare senza rinunciare a spazi utili per la sosta. Il risultato sarà un ambiente completamente rinnovato, più bello, accogliente e vivibile, a disposizione di residenti e turisti”.

L’avvio del cantiere del Molo San Sebastiano si inserisce in un più ampio programma di interventi che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per la riqualificazione del territorio, la manutenzione del patrimonio pubblico e la sicurezza idrogeologica.

«Parallelamente, proseguono a pieno ritmo anche gli altri interventi programmati sul territorio – continua Maineri – A breve prenderanno il via i lavori per il rifacimento del tetto del Museo Paleontologico di Peagna, mentre sono già riprese a pieno regime le opere di arginatura del Rio San Rocco. È inoltre partita la periodica pulizia dei rii cittadini, un’attività fondamentale in vista della stagione autunnale e invernale”.

“Stiamo lavorando su più fronti – aggiunge la sindaca Marinella Fasano – , con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici, tutelare il territorio e garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità”.