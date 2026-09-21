Mioglia festeggia i 50 anni della Croce Bianca con una nuova ambulanza

Mioglia. Sabato 19 settembre nel corso di una manifestazione la P.A. Croce Bianca di Mioglia ha inaugurato la sua nuova ambulanza, una Fiat Ducato Modello Life III. Si tratta di una unità mobile di soccorso di ultima generazione, altamente tecnologica, con sanificazione automatica.

L’acquisto si è potuto realizzare grazie al contributo di tutti i Soccorritori, i Volontari, della popolazione, della Pro Loco di Mioglia della ditta Iveco Orecchia e del gruppo Amici Motociclisti. Alla presenza di numerose consorelle, del vice sindaco di Mioglia Silvio Rapetto, del nuovo parroco Don Enrico Ravera, dopo la presentazione del mezzo da parte del presidente Romano Galatini, la madrina, la farmacista del paese dott.ssa Thea Grazioli, ha tagliato il nastro che ha inaugurato il nuovo mezzo.

“La Croce Bianca di Mioglia festeggia così i suoi primi 50 anni al servizio non solo della comunità del paese ma anche dei territori circostanti; è cresciuta nel tempo, ma ha necessità di nuovi volontari che si aggiungano a quelli già in servizio. Il servizio che offre questa pubblica assistenza, infatti, è fondamentale per una zona distante dai centri urbani: un plauso a tutti i Volontari e Soccorritori e ai Soci fondatori ovviamente presenti anch’essi alla cerimonia che molti anni or sono hanno costituito l’Associazione. Una bella giornata per la popolazione e i Volontari che si è conclusa con un ottimo rinfresco per tutti.”