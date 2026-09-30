Millesimo, Villa: “Questo gol per papà. Ho lasciato casa per inseguire un sogno”

Il Millesimo continua a costruire il proprio percorso in Serie D soprattutto al Viglino. Contro il Lascaris è arrivata la terza vittoria casalinga su tre in campionato, la quarta considerando anche la Coppa Italia. Nel 2-0 firmato da Gualtieri e Villa c’è anche il ritorno al gol dell’attaccante, rientrato dopo un piccolo infortunio.

“Ma sapevamo che era una partita complicata, che sicuramente il Lascaris avrebbe avuto un approccio importante, anche abbastanza intenso per questo tipo di gare. Siamo stati bravi e abbiamo portato a casa tutta la posta in palio, penso meritatamente”, racconta Villa.

Il fattore Viglino continua quindi a pesare. Il Millesimo ha conquistato tutti i punti disponibili davanti al proprio pubblico e l’attaccante sottolinea anche il legame con l’ambiente.

“Penso che qui a Millesimo ci sia un’area particolare. I tifosi sono bellissimi, ci seguono sempre. Penso che giocare sul proprio campo, un campo sintetico dove si può giocare bene a calcio, sia sicuramente un fattore che ti dà una mano. Per ora il nostro campo ci ha aiutato e ci ha premiato”.

L’obiettivo, però, è riuscire a portare lo stesso rendimento anche lontano da casa. “Penso che potremmo fare bene anche in trasferta, soprattutto su campi un po’ meno, diciamo, malandati rispetto a quello del Derthona, con tutto rispetto, però un campo in erba e noi siamo meno abituati a giocare su quelle tipologie di terreni”.

Poi c’è il gol. Villa è entrato al 57’ e ha cercato la porta più volte prima di trovare il 2-0 all’83’, con un colpo di testa sul cross di Piccardo. Una rete importante anche sul piano personale.

“Lo dedico alla mia famiglia che comunque mi ha dovuto seguire in questi anni in questa mia scelta di abbandonare casa per provare a inseguire questo sogno. Lo dedico a mio papà che è mancato questo maggio”.

Una dedica che racconta anche il percorso fatto dall’attaccante per arrivare fino a questo punto. Dopo il rientro dall’infortunio, ora Villa vuole dare continuità.

“Il mio obiettivo è fare bene, aiutare la squadra. Sono contento di essere rientrato dopo questo piccolo infortunio. Speriamo che la stagione possa andare per il verso giusto, prima per la squadra e poi per ogni singolo, me compreso”.