Millesimo, Piacenza show per schiantare l’Alessandria: “Grande emozione, oggi giornata storica”

Un mercoledì pomeriggio qualunque diventa una delle giornate più importanti nella storia del Millesimo. I giallorossi stravincono contro l’Alessandria, battendo i grigi per 4-1. Un successo straordinario che porta la firma di Tommaso Piacenza, protagonista della partita. Tripletta prestigiosissima per il classe 2007 che sigla il primo, il secondo e il quarto gol dei giallorossi.

L’attaccante ha commentato così la partita: “Siamo partiti subito con il piede giusto, abbiamo segnato il gol del vantaggio e poi abbiamo anche raddoppiato. Nella mischia di un corner abbiamo preso gol, ma nel secondo tempo c’è stata una grande reazione”.

La prima sfida infrasettimanale non ha evidentemente creato problemi, il recupero dopo il successo di sabato è stato rapido. Dichiara infatti Piacenza: “Subito dopo la Valenzana abbiamo scaricato per recuperare energie velocemente. Tatticamente sapevamo che loro avrebbero concesso spazio sugli esterni e abbiamo sfruttato quella situazione”.

Una giornata da ricordare per Piacenza: “Per me è una grande emozione. Ero già contento per il primo gol della stagione, poi è diventata una tripletta. La nostra gente teneva tanto a questa partita. Era una giornata storica e quindi sono molto contento”.

La grande reazione del secondo tempo, dopo il gol subito, è merito anche di mister Macchia. Il tecnico giallorosso inoltre aveva letto bene la partita, schierando una formazione che si prestava ai lanci lunghi: “Macchia ci ha chiesto di non abbassare l’attenzione e di ripartire con lo stesso piglio del primo tempo. Per quanto riguarda la formazione, il mister ha schierato me e Totaro per attaccare la profondità. Era una partita da palla lunga e pedalare”.

Infine, l’ex Cairese ricorda che il gol dell’1-0, un tiro potente all’incrocio dei pali, fa parte del suo repertorio: “Il mio primo gol è stato molto simile a quello che ho fatto l’anno scorso al Celle Varazze. Ho pensato subito a quello”.