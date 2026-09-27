Millesimo, Macchia: “Vittoria meritata. Il Viglino è il nostro dodicesimo uomo”

Il Millesimo continua a correre al “Viglino”. Il 2-0 rifilato al Lascaris vale la terza vittoria consecutiva in casa in campionato, la quarta considerando anche la Coppa Italia. Una prestazione solida per la squadra di Fabio Macchia, capace di sbloccare la partita con Gualtieri e di chiuderla nel finale con Villa.

Una vittoria arrivata contro un avversario tutt’altro che semplice. “Abbiamo fatto una buona partita e contro una squadra non facile, non era assolutamente scontato. Venivano da quattro risultati utili sul campo, sono una squadra che gioca bene, che si muove bene, che libera spazi continuamente, quindi non è neanche facile da pressare, da contenere”, analizza Macchia.

Il Millesimo ha approcciato bene la gara, trovando il vantaggio al 15’ e costruendo anche altre occasioni: “Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo trovato il gol, abbiamo trovato altre situazioni potenziali che non abbiamo sfruttato”.

Nella ripresa il Lascaris ha provato ad alzare il baricentro e questo ha concesso maggiori spazi ai giallorossi. “Loro hanno provato ad alzarsi un po’ di più, a spingere un po’ di più per pareggiare. Questo ha liberato spazi interessanti per noi. Ci siamo mangiati due o tre gol veramente clamorosi che potevano chiudere la partita prima e farci soffrire un po’ meno”.

Una sofferenza che, secondo il tecnico, il Millesimo ha comunque saputo gestire: “Soffrire non abbiamo sofferto troppo, però quando il risultato è in bilico è sempre un casino. Per fortuna siamo riusciti a fare il gol del 2-0 che l’ha chiusa”.

Il giudizio finale è quindi particolarmente positivo: “Siamo contenti, è una bella storia, una prestazione importante, una vittoria meritata. Non abbiamo concesso quasi nulla, anche se alla fine ci siamo abbassati leggermente gli ultimi 5-6 minuti, ma abbiamo rischiato poco e non era scontato”.

Anche perché davanti c’era una squadra che Macchia considera completa: “È una buona squadra, in fiducia, con tanti giovani di gamba e fisicità, una squadra completa. Anche essere riusciti a tenere la porta inviolata è importante, è un segno di maturità. Siamo contenti”.

Il “Viglino” si conferma così uno dei grandi punti di forza del Millesimo. Tre vittorie su tre in campionato, alle quali si aggiunge quella in Coppa Italia. “Questa squadra negli anni ha dimostrato di essere veramente molto solida, sia in casa che fuori. Ovviamente in casa abbiamo costruito grandissima parte dei nostri successi perché abbiamo perso una sola partita in 3 anni e mezzo e ne abbiamo pareggiate veramente poche, quindi siamo abituati a fare in modo che diventi un po’ il nostro dodicesimo uomo”.

Un fattore al quale contribuisce anche il pubblico: “Abbiamo tanto pubblico che ci segue e ci sostiene. Però quest’anno affrontando squadre così importanti, sia che giochi in casa che fuori, sono tutte partite complesse, non era assolutamente scontato proseguire con quel trend degli anni passati”.

Per il momento, però, il bilancio è perfetto: “Ora ce lo godiamo. Sappiamo che è impossibile vincere tutte le partite in casa, però siamo partiti bene, abbiamo fatto tre su tre, speriamo di andare avanti così”.

Il tecnico non dimentica però le prestazioni offerte lontano dal “Viglino”: “Devo dire che abbiamo fatto anche delle buone partite in trasferta, sinceramente meritavamo anche qualcosa di più dei zero punti che abbiamo raccimolato nelle due prestazioni con due squadre tra l’altro molto forti”.

Le tre vittorie interne hanno permesso di compensare il rendimento esterno: “Siamo riusciti a compensare vincendo tre partite non banali qui in casa nostra. Siamo molto contenti e speriamo di andare avanti così”.

Ora per il Millesimo arriva una nuova sfida lontano da casa, sul campo dell’Asti. Una partita che Macchia inizierà a preparare nei prossimi giorni: “Non lo so, devo ancora vederli. Non ti saprei dire in questo momento, so che è una squadra ovviamente di categoria, una piazza importante, un campo in erba naturale che è comunque anche una complicazione in più per noi, visto che siamo abituati a giocare sempre sul sintetico”.

Una variabile da tenere in considerazione, dunque, insieme alle caratteristiche dell’avversario: “La partita la prepareremo in settimana con calma, li vedremo bene, cercheremo di attuare le mosse giuste, almeno in teoria, per metterli in difficoltà e per provare a esaltare al meglio le nostre caratteristiche, le nostre potenzialità”.

Il Millesimo arriva alla trasferta con fiducia, ma anche con la consapevolezza che ci sarà ancora da lavorare: “La nostra forma in alcuni giocatori è molto buona, in altri ovviamente deve anche un po’ crescere per un motivo o per l’altro, però andiamo con fiducia, andiamo con consapevolezza sapendo che è una partita difficile, complessa”.

L’obiettivo è chiaro: provare a sbloccare finalmente il rendimento esterno. “Vogliamo sbloccarci anche fuori casa e speriamo di farlo già dalla prossima”.