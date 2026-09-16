Millesimo inarrestabile, la gioia di Macchia: “Siamo piccolini, ma giocando così diventiamo giganti”

Il Millesimo impressiona ancora. I giallorossi vincono 4-1 contro l’Alessandria, una delle favorite del campionato nonché la squadra con più prestigio del girone A di Serie D. Sembra che l’entusiasmo degli ultimi tre anni non voglia spegnersi e mister Fabio Macchia sta tenendo accesa la fiamma anche in questa stagione. Il tecnico ha commentato questa vittoria storica nel post partita.

Dichiara Macchia: “È uno spettacolo, un’emozione unica. Era un sogno ma ci credevamo, si è visto da come abbiamo iniziato la partita. Poi prendere gol a fine primo tempo avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque. Invece siamo entrati nella ripresa per fare altri gol. Abbiamo legittimato un risultato che poteva essere ancora più rotondo. È una giornata che ci ricorderemo per sempre, ringrazio i ragazzi e il pubblico”.

Prima della partita le sensazioni avevano lasciato ben sperare il mister: “Abbiamo fatto una grande partita, tenendo anche della disparità di valori tra le due società. È stata una partita epica, ci ricorda quella dell’anno scorso contro il Rivasamba. Io sono un po’ pessimista, ma prima della partita avevo sensazioni positive. Avevamo visto alcuni loro punti deboli da attaccare e credo che alla fine li abbiamo annientati. Non posso che essere orgoglioso. Qui a Millesimo c’è rispetto per tutti ma paura di nessuno”.

Dal punto di vista tattico, il piano gara è stato perfettamente messo in pratica: “Sapevamo che potevano patire dei palloni alle spalle dei difensori, abbiamo visto che c’era spazio tra i braccetti e i quinti. Poi però abbiamo fatto anche grandissime cose in fase di pressing. È stata una prestazione completa, verticalità ma non solo. Noi vogliamo adattarci a ogni tipo di avversario, abbiamo giocatori intelligenti che ci permettono di farlo“.

Una vittoria del gruppo, grazie a grandi prestazioni dei singoli: “Conde ci ha dato sicurezza nei momenti decisivi. Tutti i difensori hanno fatto bene. Gualtieri ha arato la fascia, Gadau è un motorino instancabile, Villar ha dato tutto quello che poteva. E poi Piacenza giustamente ruba la scena. È un ragazzo che ha ritrovato entusiasmo e minuti e l’ha fatto giocando per il suo paese. Oggi è giusto che si tolga questa soddisfazione”.

Infine, una battuta su quanto detto ai giocatori alla fine del cammino di Santiago per festeggiare la vittoria dell’Eccellenza: “Ci siamo fatti alcune promesse, ma nessuna allusione a cose troppo grandi. In questo campionato ci sono dei giganti, noi siamo ancora piccolini. Ma se giochiamo così diventiamo giganti anche noi. Adesso ci godiamo il momento. Se quest’anno dovesse andare particolarmente bene rifaremo il cammino di Santiago in versione più lunga”.