Millesimo, il Ponte della Gaietta protagonista della grafica celebrativa per gli 820 anni di fondazione

Millesimo. Entrano nel vivo i preparativi per l’820° anniversario della fondazione di Millesimo (1206-2026). L’amministrazione comunale svela il logo ufficiale che caratterizzerà tutta la comunicazione visiva del centenario: un’identità grafica coordinata che farà da sfondo alle manifestazioni, alle iniziative culturali e agli eventi del Borgo.

La grafica integra in un design moderno e dinamico gli elementi identitari del territorio: la sagoma prospettica dello storico Ponte della Gaietta si sviluppa lungo la cifra “820”, culminando nella porta fortificata incastonata nel cerchio solare, con i tradizionali colori rosso e giallo.

“Questo logo non è un semplice elemento grafico, ma il sigillo di un’identità condivisa – dichiara il sindaco Francesco Garofano – Il Ponte della Gaietta rappresenta il nostro passaggio dalla storia al futuro. Il brand celebrativo farà il suo esordio ufficiale in occasione della 34^ Festa Nazionale del Tartufo ad ottobre e farà da cornice a tutte le iniziative del Comune per un anno intero. Sarà un’occasione straordinaria per valorizzare le nostre associazioni, il commercio, le scuole e la posizione di Millesimo tra I Borghi più belli d’Italia e le Città del Tartufo.”