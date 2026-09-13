Millesimo, decisivo Totaro da subentrato: “Se parto dalla panchina non mi butto giù, una volta in campo volevo spaccare tutto”

La prima sfida casalinga del Millesimo in Serie D ha regalato grandi emozioni. Davanti a un pubblico vestito a festa, i giallorossi hanno lottato per riscattare il KO di Imperia e muovere la classifica. Il risultato è una vittoria per 2-1 sulla Valenzana Mado e l’impressionante striscia positiva al Viglino prosegue: solo una sconfitta in campionato negli ultimi tre anni e mezzo. Lo zampino decisivo nella partita di ieri è stato di Edoardo Totaro, “super-sub” dalla panchina e autore del gol della vittoria.

Il classe 2004 ha commentato nel post partita: “Il primo tempo è stato a fasi alterne. C’è stato il gran gol di Cappellari a cui faccio i complimenti, loro hanno fatto l’1-1 e poi io sono entrato nella ripresa. Il mister l’ha letta bene, perché la loro difesa era un po’ stanca. Villar mi ha dato la palla per il 2-1 e ho fatto gol”.

Nessun problema fisico, come ha commentato mister Macchia. L’ingresso a partita in corso è stata una scelta tecnica, ma l’attaccante si è motivato ancor di più: “Non mi butto giù se mi lasciano in panchina, a Imperia ci sono passato tante volte. Bisogna saperci stare e spaccare tutto quando si entra. Sono contentissimo per i tre punti di oggi”.

Ora lo sguardo è volto all’attesissimo match di mercoledì con l’Alessandria: “Con l’Imperia ci davano per spacciati e invece abbiamo fatto una signora partita, oggi altrettanto. Adesso aspettiamo l’Alessandria. Ovviamente loro sono favoriti però noi vogliamo fare la nostra partita e il nostro campionato“.

Infine, sul rapporto tra lui e Villar invece afferma: “Villar ha una carriera clamorosa, sono partito io dalla panchina e poi lui mi ha fatto l’assist. Qui a Millesimo ho imparato tanto e sono migliorato anche a livello mentale“.