Millesimo alza il sipario sulla 34ª Festa Nazionale del Tartufo, in programma dal 2 al 4 ottobre

Millesimo. A Millesimo tutto è pronto per accogliere la 34ª edizione della Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo e della Val Bormida, in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2026. L’evento, promosso dal Comune di Millesimo in sinergia con l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri e sostenuto da MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Ministero del Turismo, Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria, si consolida anno dopo anno come un motore fondamentale per il turismo destagionalizzato dell’entroterra ligure.

Dopo uno straordinario successo di pubblico che nell’ultima edizione ha fatto registrare decine di migliaia di presenze, il borgo valbormidese propone un programma rinnovato e ricchissimo, capace di coniugare tradizione enogastronomica, cultura, tutela dell’ambiente e intrattenimento per tutte le età.

“La Festa del Tartufo non è soltanto la celebrazione di una delle nostre eccellenze più preziose, ma è il simbolo di un entroterra vivo, dinamico e accogliente – dichiara il Sindaco di Millesimo, Francesco Garofano – I dati di affluenza e la presenza sempre più numerosa di espositori dimostrano come questa manifestazione sia diventata un punto di riferimento strategico per l’intero comparto turistico e commerciale della Val Bormida. Il costante supporto dei Ministeri e di Regione Liguria attesta la validità del lavoro svolto insieme all’Associazione Tartufai, alla Pro Loco, ai dipendenti comunali e a tutte le forze di volontariato. Dal 2 al 4 ottobre invitiamo tutti a Millesimo per vivere tre giornate straordinarie alla scoperta delle nostre radici e dei nostri sapori”.

I punti salienti del programma 2026

Il centro storico di Millesimo si trasformerà per tre giorni in un percorso del gusto e della cultura:

Mercato del Tartufo e Agroalimentare: Mercati attivi in Piazza Italia per tutta la durata dell’evento con tartufai, cani da ricerca e produttori d’eccellenza.

Inaugurazione Ufficiale e Sfilata: Sabato 3 ottobre alle ore 10:30 in Piazza Italia si terrà il taglio del nastro con le Autorità, seguito dalla sfilata dei Tartufai e dei loro cani per le vie del centro.

Gara di Ricerca e “Notte in Bianco”: Sabato mattina spazio alla XXXIV Gara Nazionale di Ricerca al Tartufo – XI Memorial Gino Riolfo e alla dimostrazione dell’Unità Cinofila Antiveleno. Per gli appassionati, torna l’atteso appuntamento della Notte in Bianco del Tartufaio su prenotazione.

Cultura, Scienza e Storia: Tra i convegni spicca l’incontro di domenica 4 ottobre (“Simbios: alberi da tartufo e doline al Bric Tana”). Non mancheranno rievocazioni storiche con accampamenti medievali, sfilate, duelli, spettacoli di falconeria e l’inaugurazione della nuova Sala Museale di Mineralogia a Villa Scarzella.

Osservazione Astronomica: Venerdì e sabato sera, dalla terrazza di Villa Scarzella, sarà possibile osservare le stelle attraverso un telescopio professionale.

Gastronomia e Musica: Area Street Food in Piazza Pertini, piatti tipici De.Co. della ValBormida al Pala Pro Loco, show e dj set serali fino a tarda notte.

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