Liguria. Ancora alta pressione e condizioni di stabilità sulla nostra regione fino a lunedì 7 settembre. Tuttavia saranno possibili nubi basse nella mattinata di oggi (sabato 5) sul settore centro-occidentale della costa, senza conseguenze. Caldo in genere moderato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e la mattinata banchi di nubi basse lungo la costa savonese, con parziale coinvolgimento dell’Imperiese orientale e del Genovese di ponente. Sul resto della Liguria poco nuvoloso o velato. Nel corso della giornata progressivo dissolvimento delle nubi basse, anche se permarranno qua e la lungo i rilievi retrostanti la fascia costiera. Possibilità anche di velature in transito con il sole che a tratti potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

Venti: meridionali deboli, al più moderati sui versanti padani appenninici nel pomeriggio. Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: in contenuto aumento le minime in costa, massime pressochè stazionarie o in contenuto calo. Caldo in genere moderato. Costa: min: +22°C/+25°C – max: +27°C/+31°C; interno: min: +16°C/+19°C – max: +24°C/+32°C.

DOMENICA 6 SETTEMBRE: soleggiato. Residue nubi basse a ponente sul mare al mattino in dissolvimento. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme nelle zone interne in dissolvimento prima del tramonto, soleggiato altrove.

Venti: deboli di direzione variabile o in regime di brezza lungo le coste. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: in lieve calo le minime nelle aree interne, massime in contenuto aumento. Caldo in genere moderato.

LUNEDì 7 SETTEMBRE: un po’ di nubi sparse senza precipitazioni, temperature stazionarie. Caldo sempre moderato.