Liguria. Nuovo rinforzo dell’alta pressione sull’Italia nei prossimi giorni. In Liguria tempo stabile a parte qualche nube di poco conto. Temperature superiori ai valori normali. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: al mattino probabili nubi basse tra Val d’Orba, Erro e Bormida, senza precipitazioni. Tempo soleggiato sul resto della regione. Nel pomeriggio velature in transito su tutta la regione in un contesto soleggiato. Ancora qualche nube sui versanti padani occidentali senza conseguenze.
Venti: deboli o moderati da nord, con brezze sotto costa nelle ore più calde. Mari: quasi calmo o poco mosso.
Temperature: in calo le minime, in contenuto aumento le massime. Costa: min: +16°C/+19°C – max: +24°C/+27°C; interno: min: +6°C/+13°C – max: +20°C/+25°C.
DOMENICA 27 SETTEMBRE: qualche nube bassa al primo mattino sui versanti padani centro-occidentali in via di dissolvimento. Soleggiato altrove, salvo il transito di sottili velature nel corso della mattinata.
Venti: moderati da nord al mattino sul settore costiero centro-occidentale, venti deboli altrove. Brezze dominanti ovunque nel pomeriggio. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: in lieve ed ulteriore aumento.
LUNEDì 28 SETTEMBRE: cielo sereno ovunque a parte il transito di velature o nubi alte. Temperature: superiori ai valori normali, venti deboli.