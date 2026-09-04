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Bollettino

Meteo, tempo prevalentemente sereno sulla Liguria: weekend tra nuvole e sole previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico settembre 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 4 settembre, è previsto cielo sereno per l’intera giornata. Da segnalare il passaggio di sottili velature ed un aumento della nuvolosità bassa sulle coste del centro-ponente in serata.

Venti

Da deboli a moderati da sud, rinforzi pomeridiani sui versanti padani appenninici.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Pressochè stazionarie o in lieve e locale aumento

Costa: min: +21°C/+24°C – max: +27°C/+32°C.

Interno: min: +13°C/+19°C – max: +26°C/+33°C (con i massimi nelle vallate dello Spezzino).

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