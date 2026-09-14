Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, lunedì 14 settembre, sarà una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni al mattino e velati nelle ore pomeridiane sui settori costieri. Nuvolosità sporadica nelle aree interne potrà localmente evolvere nel corso delle ore pomeridiane (Alpi Liguri e vette Avetane), dando vita a veloci rovesci.

Esaurimento dei fenomeni in serata con il ritorno a cieli sereni sull’intero territorio regionale.

Venti

a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa.

Deboli variabili nelle aree interne.

Mari

poco mossi o quasi calmi.

Temperature

minime in leggero aumento sui settori costieri. Massime stazionarie in costa e in aumento nelle aree interne. Forte escursione termica nelle conche e nelle vallate del profondo entroterra.

Costa: min: +19°C/+24°C – max: +26°C/+30°C.

Interno: min: +5°C/+16°C – max: +24°C/+29°C.