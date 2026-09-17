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Meteo, sulla Liguria temporali e vento forte previsioni

Il transito di un disturbo in quota determina condizioni di instabilità diffusa sul nord Italia, favorite dai forti contrasti termici con il suolo e la superficie del mare che aumentano l’energia in gioco

Generico settembre 2026

Liguria. Il transito di un disturbo in quota determina condizioni di instabilità diffusa sul nord Italia, favorite dai forti contrasti termici con il suolo e la superficie del mare che aumentano l’energia in gioco.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 17 settembre avremo al mattino rovesci sparsi sul settore centrale e a levante, sia sulla costa che nell’interno, in una fase in cui potranno assumere anche carattere di stazionarietà; più ai margini il settore centro-occidentale, con rovesci intermittenti, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi a ponente. Da metà mattinata fino al primo pomeriggio aumento delle precipitazioni sul centro-levante specialmente interno, dove i ratei orari potranno essere localmente elevati. Nel pomeriggio rovesci a carattere temporalesco sul settore centro-occidentale, in una nuova fase in cui potranno assumere carattere di stazionarietà. Miglioramento in serata.

Vento moderato a rotazione ciclonica. Prestare attenzione alle possibili raffiche di vento fino a forti in uscita dai temporali. Mare da mosso a molto mosso. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo sul centro e a levante: sulla costa minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 23 e 26 gradi; all’interno minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 19 e 25 gradi.

Venerdì 18 settembre atmosfera ancora instabile con rovesci pomeridiani nei settori interni di savonese ed imperiese, con possibili sconfinamenti verso le zone costiere limitrofe. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso altrove.

Vento tra debole e moderato a rotazione ciclonica. Mare inizialmente mosso o a tratti molto mosso, in graduale scaduta a mosso nel corso della giornata. Temperature stazionarie.

Sabato 19 settembre giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi in mattinata, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata e qualche rovescio in sviluppo su Alpi Liguri e nell’Avetano.

Vento tra debole e moderato dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, da poco mosso a mosso al largo. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi.

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