Liguria. Il transito di un disturbo in quota determina condizioni di instabilità diffusa sul nord Italia, favorite dai forti contrasti termici con il suolo e la superficie del mare che aumentano l’energia in gioco.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 17 settembre avremo al mattino rovesci sparsi sul settore centrale e a levante, sia sulla costa che nell’interno, in una fase in cui potranno assumere anche carattere di stazionarietà; più ai margini il settore centro-occidentale, con rovesci intermittenti, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi a ponente. Da metà mattinata fino al primo pomeriggio aumento delle precipitazioni sul centro-levante specialmente interno, dove i ratei orari potranno essere localmente elevati. Nel pomeriggio rovesci a carattere temporalesco sul settore centro-occidentale, in una nuova fase in cui potranno assumere carattere di stazionarietà. Miglioramento in serata.

Vento moderato a rotazione ciclonica. Prestare attenzione alle possibili raffiche di vento fino a forti in uscita dai temporali. Mare da mosso a molto mosso. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo sul centro e a levante: sulla costa minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 23 e 26 gradi; all’interno minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 19 e 25 gradi.

Venerdì 18 settembre atmosfera ancora instabile con rovesci pomeridiani nei settori interni di savonese ed imperiese, con possibili sconfinamenti verso le zone costiere limitrofe. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso altrove.

Vento tra debole e moderato a rotazione ciclonica. Mare inizialmente mosso o a tratti molto mosso, in graduale scaduta a mosso nel corso della giornata. Temperature stazionarie.

Sabato 19 settembre giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi in mattinata, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata e qualche rovescio in sviluppo su Alpi Liguri e nell’Avetano.

Vento tra debole e moderato dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, da poco mosso a mosso al largo. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi.