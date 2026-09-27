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Bollettino

Meteo, sulla Liguria tempo stabile e soleggiato: temperature superiori alla media previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico settembre 2026
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Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 27 settembre, nottetempo e al primo mattino, è atteso il transito di qualche velatura, specie a ponente. Successivamente, e fino al termine della giornata, il cielo si presenterà pressoché sereno su tutta la regione, fatta eccezione per locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino orientale.

Venti

di notte, al mattino e in serata, deboli o moderati da settentrione; in tale contesto, nella prima parte del giorno, non si escludono raffiche fino a tesi tra savonese e genovesato. Durante le ore centrali e pomeridiane della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera, con intensità perlopiù debole.

Mari

poco mosso, localmente mosso nella prima parte del giorno a ponente.

Temperature

stazionarie o in lieve aumento.

Costa: min: +16°C/+22°C – max: +24°C/+28°C.

Interno: min: +5°C/+15°C – max: +20°C/+25°C.

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