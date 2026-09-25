Liguria. Un veloce nucleo instabile lambirà la nostra regione nella giornata di venerdì 25 settembre con annuvolamenti specie nelle zone interne, ma basso rischio di fenomeni. Fine settimana nel complesso soleggiato e con temperature massime in aumento.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 25 settembre avremo tra la notte e la mattinata annuvolamenti sparsi sulla regione, maggiormente concentrati sui versanti padani centro-occidentali dove non si esclude qualche piovasco in mattinata a ridosso delle Alpi Liguri. Tra la tarda mattinata ed il mezzogiorno tendenza a rasserenamento lungo le coste del settore centro-orientale. Resterà qualche nube sui versanti padani, soprattutto tra Val Bormida ed Alpi Liguri, senza precipitazioni.

Venti moderati da nord o nord est al mattino, in attenuazione fino a deboli nell’arco della giornata, con possibili brezze sotto costa a levante. Mare stirato sotto costa, mosso al largo e su estremo ponente al mattino, ma con moto ondoso in attenuazione in giornata. Temperature minime in aumento, in calo le massime specie nei settori interni: sulla costa minime tra 18 e 20 gradi, massime tra 22 e 24 gradi; all’interno minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 16 e 21 gradi.

Sabato 26 settembre nubi sparse al mattino tra Val Bormida ed Alpi Liguri, in via di attenuazione. Sul resto della regione soleggiato o velato per l’intera giornata.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature minime in calo, massime in locale aumento specie lungo le coste.

Domenica 27 settembre cielo sereno ovunque a parte il transito di velature o nubi alte. Temperature superiori ai valori normali, venti deboli.