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Come sarà

Meteo: sulla Liguria giornata di nuvole ma senza precipitazioni. Fine settimana soleggiato con temperature in aumento previsioni

Le previsioni del Centro Limet

Generico settembre 2026

Liguria. Un veloce nucleo instabile lambirà la nostra regione nella giornata di venerdì 25 settembre con annuvolamenti specie nelle zone interne, ma basso rischio di fenomeni. Fine settimana nel complesso soleggiato e con temperature massime in aumento.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 25 settembre avremo tra la notte e la mattinata annuvolamenti sparsi sulla regione, maggiormente concentrati sui versanti padani centro-occidentali dove non si esclude qualche piovasco in mattinata a ridosso delle Alpi Liguri. Tra la tarda mattinata ed il mezzogiorno tendenza a rasserenamento lungo le coste del settore centro-orientale. Resterà qualche nube sui versanti padani, soprattutto tra Val Bormida ed Alpi Liguri, senza precipitazioni.

Venti moderati da nord o nord est al mattino, in attenuazione fino a deboli nell’arco della giornata, con possibili brezze sotto costa a levante. Mare stirato sotto costa, mosso al largo e su estremo ponente al mattino, ma con moto ondoso in attenuazione in giornata. Temperature minime in aumento, in calo le massime specie nei settori interni: sulla costa minime tra 18 e 20 gradi, massime tra 22 e 24 gradi; all’interno minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 16 e 21 gradi.

Sabato 26 settembre nubi sparse al mattino tra Val Bormida ed Alpi Liguri, in via di attenuazione. Sul resto della regione soleggiato o velato per l’intera giornata.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature minime in calo, massime in locale aumento specie lungo le coste.

Domenica 27 settembre cielo sereno ovunque a parte il transito di velature o nubi alte. Temperature superiori ai valori normali, venti deboli.

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