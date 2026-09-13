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Come sarà

Meteo, sulla Liguria bel tempo (con qualche nuvola) e temperature sopra la media previsioni

Le previsioni meteo Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico settembre 2026

Liguria. Nei prossimi giorni l’anticiclone tenderà a consolidarsi ulteriormente sull’Europa centro-occidentale, con temperature sopra la media stagionale ma caldo comunque sotto controllo.

Secondo il Centro Limet, domenica 13 settembre il cielo si presenta sereno o velato sull’intera regione. In tale contesto, di notte e al primo mattino, della nuvolosità più bassa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, ma sarà in successivo dissolvimento. Inoltre, durante le ore pomeridiane, è attesa la consueta formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne, ma con basso rischio di fenomeni significativi associati.

Venti deboli o moderati da settentrione, con possibili rinforzi tra savonese e genovesato al mattino, dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità debole o, al più, moderata. Mare poco mosso, temperature  minime in lieve calo sui versanti padani orientali, stazionarie o in leggero aumento altrove. Massime stabili o in lieve calo lungo la costa, in leggero aumento nell’entroterra: sulla costa minime tra 18 e 23 gradi, massime tra 26 e 29 gradi; all’interno minime tra 5 e 16 gradi, massime tra 23 e 26 gradi.

Lunedì 14 settembre per tutto il giorno, il cielo si presenterà sereno o, al più, velato sull’intera regione. Tuttavia, nelle ore pomeridiane qualche addensamento cumuliforme potrà interessare i rilievi interni, ma con bassa probabilità di fenomeni significativi associati.

Venti di notte, al mattino e in serata, deboli da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi temporaneamente dai quadrati meridionali, con intensità perlopiù debole. Mare quasi calmo. Temperature minime stabili o in lieve aumento nei fondovalle delle zone interne, massime pressoché stazionarie ovunque.

Martedì 15 settembre ancora una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, consueta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi delle zone interne. Temperature stazionarie.

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