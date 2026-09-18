Liguria. La retroguardia della perturbazione in transito sull’Italia determinerà ancora tempo moderatamente instabile sulla nostra regione nella giornata di venerdì con rischio di rovesci nelle aree interne. Deciso miglioramento nel fine settimana con temperature in aumento.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 18 settembre avremo al mattino nuvolosità sparsa, con ampie schiarite ed addensamenti soprattutto nelle aree interne dove sarà possibile qualche piovasco. Nel pomeriggio formazione di qualche rovescio o temporale su Val Bormida, Orba, Erro ed Alpi Liguri. Fenomeni in graduale attenuazione in serata. Sul resto della regione cielo in prevalenza poco nuvoloso.

Venti moderati da sud al mattino, in indebolimento fino a deboli nel pomeriggio e rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Mare molto mosso, con moto ondoso in attenuazione. Temperature minime in calo, massime stazionarie: sulla costa minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 23 e 26 gradi; all’interno minime tra 11 e 17 gradi, massime tra 21 e 26 gradi.

Sabato 19 settembre nubi basse sui versanti padani al mattino, in dissolvimento nell’arco della giornata. In genere soleggiato altrove.

Vento moderato da nord al mattino, in attenuazione fino a debole variabile nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature massime in aumento sotto costa, minime stazionarie.

Domenica 20 settembre soleggiato salvo sottili velature in transito. Temperature in aumento.