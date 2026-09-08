Liguria. L’approssimarsi di una saccatura Atlantica determina un progressivo peggioramento delle condizioni meteo. A partire dalla giornata di mercoledì sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi sul Nord Italia con il conseguente abbassamento delle temperature. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: mattinata stabile e soleggiata con qualche brandello di nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale in prima mattinata e sulla pedecollinare approssimandosi al mezzogiorno. Nel corso delle ore centrali possibili fenomeni di instabilità tra le vette delle Alpi Liguri e le vallate interne di Ponente, in possibile sconfinamento serale alle aree limitrofe. Aumento della nuvolosità sulle coste Genovesi e Savonesi in serata, prodromo di possibili rovesci già dalle ore notturne.

Venti: deboli da Sud/Sud-Ovest con rinforzi moderati in serata al largo delle coste Imperiesi e sugli spartiacque Appenninici del Centro-Ponente.

Mari: quasi calmi o calmi in mattinata. Poco mossi a partire dalle ore pomeridiane, con rinforzi fino a mossi in serata al largo delle coste Imperiesi.

Temperature: minime stazionarie e massime in leggera diminuzione sui versanti marittimi. Costa: min: +23°C/+27°C – max: +27°C/+30°C; interno: min: +12°C/+21°C – max: +26°C/+32°C. (picchi sulle vallate Spezzine).

MERCOLEDì 9 SETTEMBRE: giornata fortemente instabile con focolai temporaleschi in risalita sul settore centro-orientale della regione in mattinata, i quali potranno risultare intensi entro il primo pomeriggio. Rovesci, sempre a sfondo temporalesco saranno possibili diffusamente nelle aree interne del Centro-Ponente, e più sporadicamente in costa tra pomeriggio e serata. [Ulteriori dettagli nel prossimo bollettino – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli o moderati da Sud/Sud-Ovest a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata sul versante marittimo Savonese. Mari: generalmente mossi sotto costa e molto mossi al largo.

Temperature: in calo su tutti i settori, anche sensibile a partire dalla serata nelle aree interne e sui settori interessati dalle precipitazioni più intense.

GIOVEDì 10 SETTEMBRE: giornata dalla scarsa predicibilità dal punto di vista meteorologico: condizioni di spiccata variabilità su tutta la regione a causa del transito di una goccia fredda; attesi fenomeni sparsi a sfondo temporalesco alternati a pause asciutte. Temperature: in ulteriore calo, specie nelle aree interne. [Previsione incerta e soggetta a variazioni – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]