Liguria. Primissimi giorni di settembre in compagnia dell’alta pressione: tempo stabile sulla nostra regione, seppur con qualche disturbo, specie nella giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: cieli poco o parzialmente nuvolosi in mattinata sui settori costieri con tassi di umidità localmente elevati nel corso delle prime ore diurne; cieli sereni nelle aree interne. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in decentramento verso i settori interni con possibilità di rovesci anche a sfondo temporalesco (limitate alla Val d’Aveto e al comparto delle Alpi Liguri). Velature in transito serale con qualche brandello di nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale.
Venti: deboli dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa.
Mari: mossi o localmente molto mossi in mattinata, con possibili locali rinforzi al largo delle coste Spezzine. Scaduta pomeridiana con mari poco mossi su tutti i settori entro sera.
Temperature: in leggero aumento nei valori minimi in costa. Stazionarie nei valori massimi, ad esclusione delle vallate cittadine, ove saranno possibili picchi superiori ai +30°C Costa: min: +22°C/+26°C – max: +27°C/+31°C; interno: min: +9°C/+19°C – max: +25°C/+32°C.
MERCOLEDì 2 SETTEMBRE: un debole impulso fresco in quota determina un aumento della fenomenologia pomeridiana nelle aree interne. Una mattinata tutto sommato soleggiata verrà seguita da un pomeriggio caratterizzato da fenomeni di instabilità pomeridiana; quest’ultimi potranno risultare localmente intensi nell’entroterra di Levante. Più asciutto a Ponente con cieli poco nuvolosi e qualche rovescio sulle vette Alpine nelle ore centrali della giornata. Miglioramento in serata.
Venti: deboli, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa.
Mari: poco mossi su tutti i settori
Temperature: in aumento nei valori massimi nelle vallate interne e sui versanti padani; stazionarie altrove.
GIOVEDì 3 SETTEMBRE: i massimi pressori si spostano progressivamente a Nord delle Alpi, inducendo ad una rotazione delle correnti ai quadranti settentrionali. Tempo stabile con nuvolosità sporadica confinata alle aree interne.
Temperature: in nuovo aumento sui versanti marittimi con picchi massimi superiori ai +33/+34°C. Mari: poco mossi. [Seguire i prossimi aggiornamenti]