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Bollettino

Meteo, nuvolosità diffusa e temperature miti su tutta la Liguria: schiarite in serata previsioni

La previsioni del tempo per le prossime ore

Generico settembre 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 11 settembre, al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa sul settore centrale costiero dove non si esclude qualche sporadico rovescio in veloce attenuazione. Nubi medio-alte anche compatte da nord-ovest in arrivo nel pomeriggio, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato; resteranno comunque possibili nubi più basse specie nei settori interni senza fenomeni. Deciso miglioramento in serata su tutta la Liguria con ampie schiarite.

Venti

Deboli di direzione variabile tendenti a divenire meridionali nel pomeriggio

Mari

Mosso, molto mosso al largo per onda lunga da sud-ovest.

Temperature

In calo le minime, stazionarie o in contenuto aumento le massime

Costa: min: +19°C/+22°C – max: +24°C/+27°C.

Interno: min: +11°C/+18°C – max: +22°C/+24°C.

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