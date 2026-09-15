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Previsioni

Meteo Liguria: sole su tutta la regione, temperature in leggero aumento previsioni

Ecco le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico settembre 2026

Liguria. Il dominio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo lascia spazio ad un veloce affondo Atlantico tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì. La giornata di Martedì trascorrerà ancora all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli tersi e temperature generalmente in media. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Martedì 15 settembre

Cielo e Fenomeni. Mattinata accompagnata da cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Nel corso delle ore pomeridiane fenomeni locali di instabilità andranno ad interessare le vette Avetane e più sporadicamente le Alpi Liguri, mentre rimarranno invariate le condizioni meteo sui versanti marittimi.
Aumento della nuvolosità nel corso della serata a partire dal settori centro-occidentali.

Venti. A regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa. Deboli variabili nelle aree interne.

Mari. Poco mossi al largo e quasi calmi sotto costa.

Temperature. Minime in leggero aumento sui settori costieri e nelle vallate cittadine. Massime stazionarie su tutti i settori. Costa: min: +19°C/+24°C – max: +26°C/+29°C. Interno: min: +5°C/+16°C – max: +24°C/+30°C.

Mercoledì 16 settembre

Incremento della nuvolosità nelle ore notturne sui versanti marittimi. Rovesci sparsi saranno possibili in mattinata sulle coste del settore centro-occidentale, in decentramento verso le aree interne nel corso del pomeriggio. Ampie schiarite sull’estremo Ponente.
Fenomeni temporaleschi in sviluppo tra tarda serata e nottata sul Golfo, con possibili interessamenti costieri sul Medio-Levante.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie nei valori minimi e in lieve diminuzione in quelli massimi.

Giovedì 17 settembre

Giornata potenzialmente perturbata con fenomeni a sfondo temporalesco, localmente di forte intensità; Interessati maggiormente il Centro-Levante e i versanti padani occidentali. Venti moderati dai quadranti meridionali Mari poco mossi o mossi. Temperature in diminuzione nelle aree interessate dalle precipitazioni.

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