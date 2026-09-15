Liguria. Il dominio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo lascia spazio ad un veloce affondo Atlantico tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì. La giornata di Martedì trascorrerà ancora all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli tersi e temperature generalmente in media. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Martedì 15 settembre

Cielo e Fenomeni. Mattinata accompagnata da cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Nel corso delle ore pomeridiane fenomeni locali di instabilità andranno ad interessare le vette Avetane e più sporadicamente le Alpi Liguri, mentre rimarranno invariate le condizioni meteo sui versanti marittimi.

Aumento della nuvolosità nel corso della serata a partire dal settori centro-occidentali.

Venti. A regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa. Deboli variabili nelle aree interne.

Mari. Poco mossi al largo e quasi calmi sotto costa.

Temperature. Minime in leggero aumento sui settori costieri e nelle vallate cittadine. Massime stazionarie su tutti i settori. Costa: min: +19°C/+24°C – max: +26°C/+29°C. Interno: min: +5°C/+16°C – max: +24°C/+30°C.

Mercoledì 16 settembre

Incremento della nuvolosità nelle ore notturne sui versanti marittimi. Rovesci sparsi saranno possibili in mattinata sulle coste del settore centro-occidentale, in decentramento verso le aree interne nel corso del pomeriggio. Ampie schiarite sull’estremo Ponente.

Fenomeni temporaleschi in sviluppo tra tarda serata e nottata sul Golfo, con possibili interessamenti costieri sul Medio-Levante.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie nei valori minimi e in lieve diminuzione in quelli massimi.

Giovedì 17 settembre

Giornata potenzialmente perturbata con fenomeni a sfondo temporalesco, localmente di forte intensità; Interessati maggiormente il Centro-Levante e i versanti padani occidentali. Venti moderati dai quadranti meridionali Mari poco mossi o mossi. Temperature in diminuzione nelle aree interessate dalle precipitazioni.